Csütörtökön új árakkal szembesülhetsz a benzinkutakon

– Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában – számolt be szerdán a holtankoljak.hu. – A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal.

Ma még a következő átlagárak szerint tankolhatunk:

95-ös benzin: 589 Ft/liter

gázolaj: 588 Ft/liter