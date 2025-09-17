Változás
41 perce
Csütörtökön új árakkal szembesülhetsz a benzinkutakon
– Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában – számolt be szerdán a holtankoljak.hu. – A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal.
Ma még a következő átlagárak szerint tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 589 Ft/liter
- gázolaj: 588 Ft/liter
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre