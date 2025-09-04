Irtani a legjobb reggel – kevés az esélye a spray-nek az ősszel gyakori darázstámadások ellen

Sokan hajlamosak alábecsülni a darázsprobléma súlyosságát, és úgy vélik, hogy egy bolti spray-vel gyorsan megoldhatják a helyzetet. Bár a darázsirtás közben egy-két példány elpusztítható így, ez a módszer többnyire csak ideiglenes és felszínes eredményt hoz, ugyanis nem magányos élőlények. Egy jól szervezett társadalmi rendszerben működnek, ahol a királynő központi szerepet tölt be. Amíg életben van, a kolónia folyamatosan új dolgozókkal bővül.

Ha végleges darázsirtást szertnél, bízd szakemberre

Különösen ősszel, szeptember környékén válik látványossá és zavaróvá a darazsak jelenléte. Ilyenkor a fészkek már nagyobbak, a kolóniák létszáma megnövekedett, és az élelmiszer-utánpótlás iránti igény is fokozódik. A hűvösödő időjárás ellenére ezek a rovarok még mindig aktívan kutatnak táplálék után, különösen az édes gyümölcsök, üdítők és egyéb cukros élelmiszerek vonzzák őket. Ez nemcsak kellemetlenséget, hanem komoly veszélyt is jelenthet, különösen olyan helyeken, ahol emberek gyakran tartózkodnak a szabadban, a kertekben vagy a teraszon.

Darázsirtás:

– A legfontosabb a megelőzés, mert a darazsak ellen igazán hatékonyan védekezni nehéz. A legkisebb rések is elegendőek számukra a bejutáshoz, ezért elengedhetetlen, hogy ezeket időben lezárjuk – mondta a kezdeti lépésekről Lévai Szabolcs, egy kaposvári kártevőirtó cég tulajdonosa. – Ha találnak egy üreget, könnyen fészket rakhatnak benne, és ott szaporodnak tovább.

A szakember hozzátette: a különféle darázsirtó spray-k csak akkor hatékonyak, ha a fészek jól látható és hozzáférhető.

– Sok esetben a fészkek mélyebben, akár egy méterrel a bejárati nyílás mögött helyezkednek el. Ilyenkor, ha csak a bejáratot fújjuk le, legfeljebb 10-20 darazsat pusztítunk el, de másnap újabbak kelnek ki, és kezdődik elölről az egész – figyelmeztetett Lévai Szabolcs.

A szakértő szerint a poralapú irtószerek tartósabbak, mivel nem szívódnak fel olyan gyorsan, így hosszabb ideig fejtik ki hatásukat.

– Mi, kártevőirtók nagy nyomással (4-5 bar) juttatjuk be az anyagot közvetlenül a fészekbe, így érjük el a leghatékonyabb eredményt – tette hozzá a kaposvári kártevőirtó.