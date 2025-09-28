szeptember 28., vasárnap

Kis pénz, kis rántott hús

13 perce

Szezonértékelés: hűvös szelek járnak, az éttermekben még mindig vendégekre várnak...

Címkék#határ#Dél-Somogy#összejövetel#szálláshely#vendég#étterem#nyár#eredmények

Vegyes a kép, de kevesebb a pozitív beszámoló. A határ mentén, a dél-somogyi vendéglátósok nagy része nem zárta jól a nyári szezont.

Dombi Regina
Nemcsak a vendégek, a dél-somogyi vendéglátósok is bajba kerültek a nyár végére

Fotó: Hegedus Marta

Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak..., a barcsi vendéglátósok még mindig a vendégekre várnak. Vegyes a kép, van, akinek jól sikerült a nyár, mások pedig csak részeredményekben látnak javulást. Átalakultak a fogyasztói szokások, amik nem sok esetben kedveznek a dél-somogyi vendéglátósoknak.

dél-somogyi vendéglátós
Nehezen teltek meg a teraszok nyáron, sok dél-somogyi vendéglátós zárta negatív mérleggel a nyarat
Forrás: Gurító Csárda facebook oldala

Vegyes a kép dél-somogyi vendéglátósok körében, szélsőséges eredményekkel zárult a nyár

A nyári szezon végén sok vendéglátós tart értékelést, vagy tekint vissza éppen a múltban és mérlegel. Tették ezt sokan Dél-Somogyban is, vegyes eredmények születtek. Takács Tibor, a Csillag Étterem vezetője nem tudott túlságosan jó hírrel szolgálni, számukra nem alakult túl jól a nyári szezon. 

  • – A fogyasztói szokások teljesen átalakultak, és sajnos nem a mi javunkra. A turizmusból eredő vendéglátás gyakorlatilag nulla, a bevásárló turizmus szintén ahhoz közeli, a hosszabb időt a városunkban tartózkodók száma elenyésző. Ami talán némi emelkedést mutat az a környékünkben vagy az itt Barcson élő külföldi vendégek, illetve az átutazó vendégek száma – mondta el Takács Tibor

Az üzletvezető beszámolója szerint a nagyobb családi rendezvényeket is felváltotta a kisebb létszámú összejövetel, inkább kevesebb vendéget hívnak meg az emberek, ha egyáltalán a helyben fogyasztást választják. Sokszor inkább kérnek tálakat kiszállításra, van, amikor köretet nem is kérnek, csak húst. A barcsi étterem vezető mindezek ellenére bizakodva áll a jövő elé, bízik benne, hogy előbb-utóbb az embereknek több pénze lesz arra, hogy a saját maguk kiszolgálására költsenek. 

A családi összejövetelek még azért vannak, de már kisebb mértékben 
Forrás: Csillag Étterem facebook oldala
  • Presing Zoltán, egy másik barcsi étterem tulajdonosa szintén kedvezőtlenül értékelte a nyári szezont. Nálunk sokkal kevesebb vendég volt, mint a tavalyi évben, sőt igazából 2019 óta nem igazán tud magára találni a vendéglátás. Az átutazók ugyan többen vannak és a külföldi vendégek száma is növekedett, de nem számottevő mértékben – mondta el a Gurító Csárda vezetője.
  • Komoroczki Dániel, egy viszonylag kisebb étterem vezetője azonban pozitív eredményekről számolt be. – Szerintem ez volt az eddigi legjobb nyarunk. Egyik rendezvény után jött a másik. Majdnem minden hétvégére jutott valami. Kis étterem lévén nálunk maximum 40 fő fér el az étteremben, de ezt a legtöbb alkalommal kimaxolták a vendégek. Születésnapok, keresztelők, családi összejövetelek – ezekre volt a legnagyobb igény – mondta el az Igen Bárkonyha üzemeltetője. 

– Azt érzékeltem, hogy nálunk a vendégkör hétről hétre változik, így a kiszámíthatóságot el kell felejteni. Viszont sokat táboroztattunk a nyáron, aminek ugye nyilván meg voltak az időpontjai, így lehetett fix bevétellel is kalkulálni. Az, hogy bezártunk a délutáni időszakra, szintén egy jó döntés volt. Az emberek megszokták, nem volt reklamáció, kettő és 5 óra között nem nagyon volt mozgás amúgy sem a városban a meleg miatt. Így a pincérek órabére és a rezsi ára is bent maradt a zsebünkben, illetve a kollégáimat sem kellett terhelnem a hőségben. Összességében én elégedett voltam az idei szezonnal – tette hozzá az üzletvezető. 

Komoroczki Dániel különlegességgel fogja a vendégeket
Forrás: Igen Bárkonyha facebook oldala

A szállóvendégek száma kis mértékben ugyan, de növekedett

Presing Zoltán szállásadással is foglalkozik Barcson, az elmúlt nyár számára ebben a tekintetben azonban kedvezőbben alakult az előző évekhez képest. – Az idei nyár egy kismértékű emelkedést mutat, hiszen sokkal több átutazó vendéget fogadtunk, mint az előző években. A legtöbb vendégünk egy-egy éjszakára érkezett, jellemzőbben pedig Cseh, Lengyel és Horvátországból, de Boszniából is többen foglaltak nálunk. Idén több volt a motoros vendégünk is, hiszen én magam is szimpatizálok a motorozással. Azt gondolom ez részben annak köszönhető, hogy felkerültünk az egyik legismertebb szálláskereső oldalra – mondta el a szállásadó.

Az átutazó vendégek száma növekedett, az éttermekben és a szálláshelyeken is
Forrás: Gurító Csárda facebook oldala

Barcs természeti adottságai is több érdeklődött vonzottak a településre, a szállásadó elmondása szerint többen érkeztek a különböző szervezett és egyéni kenutúrákra is, így az ő vendégei között is megjelent egy-egy természetjáró turista. Nyilván a vendéglátósok listája nem teljes, hiszen bőven akad még szálláshelyből és étteremből is jócskán a településen. A megkérdezettek válaszaiból azonban kiderül a kép vegyes, és sajnos több rajta a fekete szín. 

 

