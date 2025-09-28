Szezonértékelés: hűvös szelek járnak, az éttermekben még mindig vendégekre várnak...

Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak..., a barcsi vendéglátósok még mindig a vendégekre várnak. Vegyes a kép, van, akinek jól sikerült a nyár, mások pedig csak részeredményekben látnak javulást. Átalakultak a fogyasztói szokások, amik nem sok esetben kedveznek a dél-somogyi vendéglátósoknak.

Nehezen teltek meg a teraszok nyáron, sok dél-somogyi vendéglátós zárta negatív mérleggel a nyarat

Forrás: Gurító Csárda facebook oldala

Vegyes a kép dél-somogyi vendéglátósok körében, szélsőséges eredményekkel zárult a nyár

A nyári szezon végén sok vendéglátós tart értékelést, vagy tekint vissza éppen a múltban és mérlegel. Tették ezt sokan Dél-Somogyban is, vegyes eredmények születtek. Takács Tibor, a Csillag Étterem vezetője nem tudott túlságosan jó hírrel szolgálni, számukra nem alakult túl jól a nyári szezon.

– A fogyasztói szokások teljesen átalakultak, és sajnos nem a mi javunkra. A turizmusból eredő vendéglátás gyakorlatilag nulla, a bevásárló turizmus szintén ahhoz közeli, a hosszabb időt a városunkban tartózkodók száma elenyésző. Ami talán némi emelkedést mutat az a környékünkben vagy az itt Barcson élő külföldi vendégek, illetve az átutazó vendégek száma – mondta el Takács Tibor.

Az üzletvezető beszámolója szerint a nagyobb családi rendezvényeket is felváltotta a kisebb létszámú összejövetel, inkább kevesebb vendéget hívnak meg az emberek, ha egyáltalán a helyben fogyasztást választják. Sokszor inkább kérnek tálakat kiszállításra, van, amikor köretet nem is kérnek, csak húst. A barcsi étterem vezető mindezek ellenére bizakodva áll a jövő elé, bízik benne, hogy előbb-utóbb az embereknek több pénze lesz arra, hogy a saját maguk kiszolgálására költsenek.

A családi összejövetelek még azért vannak, de már kisebb mértékben

Forrás: Csillag Étterem facebook oldala

Presing Zoltán , egy másik barcsi étterem tulajdonosa szintén kedvezőtlenül értékelte a nyári szezont. Nálunk sokkal kevesebb vendég volt, mint a tavalyi évben, sőt igazából 2019 óta nem igazán tud magára találni a vendéglátás. Az átutazók ugyan többen vannak és a külföldi vendégek száma is növekedett, de nem számottevő mértékben – mondta el a Gurító Csárda vezetője.

, egy másik barcsi étterem tulajdonosa szintén kedvezőtlenül értékelte a nyári szezont. Nálunk sokkal kevesebb vendég volt, mint a tavalyi évben, sőt igazából 2019 óta nem igazán tud magára találni a vendéglátás. Az átutazók ugyan többen vannak és a külföldi vendégek száma is növekedett, de nem számottevő mértékben – mondta el a Gurító Csárda vezetője. Komoroczki Dániel, egy viszonylag kisebb étterem vezetője azonban pozitív eredményekről számolt be. – Szerintem ez volt az eddigi legjobb nyarunk. Egyik rendezvény után jött a másik. Majdnem minden hétvégére jutott valami. Kis étterem lévén nálunk maximum 40 fő fér el az étteremben, de ezt a legtöbb alkalommal kimaxolták a vendégek. Születésnapok, keresztelők, családi összejövetelek – ezekre volt a legnagyobb igény – mondta el az Igen Bárkonyha üzemeltetője.

– Azt érzékeltem, hogy nálunk a vendégkör hétről hétre változik, így a kiszámíthatóságot el kell felejteni. Viszont sokat táboroztattunk a nyáron, aminek ugye nyilván meg voltak az időpontjai, így lehetett fix bevétellel is kalkulálni. Az, hogy bezártunk a délutáni időszakra, szintén egy jó döntés volt. Az emberek megszokták, nem volt reklamáció, kettő és 5 óra között nem nagyon volt mozgás amúgy sem a városban a meleg miatt. Így a pincérek órabére és a rezsi ára is bent maradt a zsebünkben, illetve a kollégáimat sem kellett terhelnem a hőségben. Összességében én elégedett voltam az idei szezonnal – tette hozzá az üzletvezető.