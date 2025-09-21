Támad a borzalmas kór, már egyre fiatalabbak szenvednek tőle

A felgyorsult világban már a betegségek is kortalanná válnak, s amire olykor azt hittünk, minket nem érhet el, mert még fiatalok vagyunk, az ma már itt kopogtat az ajtón, jelentkezik, várja a sorát. Amikor azt hinnénk, hogy már mindenről hallottunk és minden ellen felvérteztük magunkat, akkor jön az arcba vágó infó: egyre korábban jelentkezhetnek a demencia jelei. Kiket ér el és miért? Védekezhetünk ellene? Mutatjuk a választ.

A demencia jelei egyre több negyvenes éveiben járó embernél megjelenik

Fotó: Falusi Katalin / Forrás: haon.hu

A fiatalkori demencia egyre elterjedtebb a világban, melynek háttérben több tényező is áll, de kétség kívül a legtöbbet emlegetett indokok között az életmódbeli tényezők és a mentális problémák állnak. Ha demenciáról beszélünk, könnyen elhessegetjük a gondolatot: fiatal vagyok én még ehhez. A rossz hír az, hogy ma már negyven éves is lehet demens valaki, sőt, az elmúlt években vannak olyan országok, ahol megduplázódott a korai demencia eseteinek száma.

A demencia jelei már 40 éves korban is jelentkezhetnek

A Daily Mail nemrégiben tette közzé egy új kutatás eredményeit, miszerint a demencia egyre fiatalabb korban jelentkezik már. A kutatások azt mutatják, hogy míg korábban a demencia főként az idősek betegsége volt, mára egyre gyakoribb a 65 év alattiaknál is. A 65 év felettiek harmadát érinti, de a 40 év körüli korosztályban is egyre több esetet diagnosztizálnak. Az Egyesült Államokban az 1990 és 2021 közötti időszakban megduplázódott a korai demencia eseteinek száma.

Somogyi orvost kérdeztünk, mi lehet az oka a jelenségnek. – 36 évnyi praktizálás után úgy látom, hogy az emberek nem tudják elfoglalni magukat, egysíkúvá válik az életük, és pontosan ezért ”dementálódnak” előbb,”butulnak el” gyorsabban. Nem megsérteni akarok senkit sem. Hazaérünk, nyomkodjuk a telefont, nem veszünk elő egy könyvet, nem fejtünk rejtvényt. Lenyomjuk a nyolc órát, letesszük a munkát, és utána már abszolút nem trenírozzuk az agyunkat. Véleményem szerint ezért van az, hogy ma már egyre fiatalabbakat érint a demencia – mondta el Csuka László, barcsi háziorvos.

Már a negyvenes korosztályt is eléri a demencia

Fotó: Gál Gábor

– Kockázati tényezőként szerepet játszhat még természetesen az idős kor, a genetikai hajlam, az érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, valamint az egészségtelen életmód is – tette hozzá a szakember.

A korai demencia jelei: Feledékenység

Szorongás

Szervezési nehézségek

Szókeresési problémák

Tehetünk valamit a demencia kialakulása ellen?

A demencia teljes megelőzésére nincs biztos módszer, de számos életmódbeli tényező csökkentheti a kockázatát, illetve késleltetheti a kialakulását. A legfontosabb védő tényezők: