2 órája
Támad a borzalmas kór, már egyre fiatalabbak szenvednek tőle
Saját magunk ellenségei vagyunk, legalább is, ha az egészségünkről van szó. A demencia jeleit egyre több negyvenes hordja, amit pedig csak egy valaki akadályozhat meg: mi magunk.
Egyre korábban jelentkeznek a demencia jelei
Fotó: Gál Gábor
A felgyorsult világban már a betegségek is kortalanná válnak, s amire olykor azt hittünk, minket nem érhet el, mert még fiatalok vagyunk, az ma már itt kopogtat az ajtón, jelentkezik, várja a sorát. Amikor azt hinnénk, hogy már mindenről hallottunk és minden ellen felvérteztük magunkat, akkor jön az arcba vágó infó: egyre korábban jelentkezhetnek a demencia jelei. Kiket ér el és miért? Védekezhetünk ellene? Mutatjuk a választ.
A fiatalkori demencia egyre elterjedtebb a világban, melynek háttérben több tényező is áll, de kétség kívül a legtöbbet emlegetett indokok között az életmódbeli tényezők és a mentális problémák állnak. Ha demenciáról beszélünk, könnyen elhessegetjük a gondolatot: fiatal vagyok én még ehhez. A rossz hír az, hogy ma már negyven éves is lehet demens valaki, sőt, az elmúlt években vannak olyan országok, ahol megduplázódott a korai demencia eseteinek száma.
A demencia jelei már 40 éves korban is jelentkezhetnek
A Daily Mail nemrégiben tette közzé egy új kutatás eredményeit, miszerint a demencia egyre fiatalabb korban jelentkezik már. A kutatások azt mutatják, hogy míg korábban a demencia főként az idősek betegsége volt, mára egyre gyakoribb a 65 év alattiaknál is. A 65 év felettiek harmadát érinti, de a 40 év körüli korosztályban is egyre több esetet diagnosztizálnak. Az Egyesült Államokban az 1990 és 2021 közötti időszakban megduplázódott a korai demencia eseteinek száma.
Somogyi orvost kérdeztünk, mi lehet az oka a jelenségnek. – 36 évnyi praktizálás után úgy látom, hogy az emberek nem tudják elfoglalni magukat, egysíkúvá válik az életük, és pontosan ezért ”dementálódnak” előbb,”butulnak el” gyorsabban. Nem megsérteni akarok senkit sem. Hazaérünk, nyomkodjuk a telefont, nem veszünk elő egy könyvet, nem fejtünk rejtvényt. Lenyomjuk a nyolc órát, letesszük a munkát, és utána már abszolút nem trenírozzuk az agyunkat. Véleményem szerint ezért van az, hogy ma már egyre fiatalabbakat érint a demencia – mondta el Csuka László, barcsi háziorvos.
– Kockázati tényezőként szerepet játszhat még természetesen az idős kor, a genetikai hajlam, az érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, valamint az egészségtelen életmód is – tette hozzá a szakember.
A korai demencia jelei:
- Feledékenység
- Szorongás
- Szervezési nehézségek
- Szókeresési problémák
Tehetünk valamit a demencia kialakulása ellen?
A demencia teljes megelőzésére nincs biztos módszer, de számos életmódbeli tényező csökkentheti a kockázatát, illetve késleltetheti a kialakulását. A legfontosabb védő tényezők:
- Agyi aktivitás fenntartása: szellemi kihívások: olvasás, tanulás, nyelvtanulás, rejtvényfejtés, stratégiai játékok, új készségek elsajátítása
- Fizikai aktivitás: a rendszeres mozgás (gyaloglás, úszás, tánc, kerékpár, erősítő edzés), javítja a keringést, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a cukorbetegség kockázatát.
- Egészséges étrend: a túlzott cukor, vörös hús és feldolgozott ételek kerülése.
- Kardiovaszkuláris egészség védelme: vérnyomás, koleszterin és vércukorszint karbantartása, a dohányzás elhagyása, alkoholfogyasztás mérséklése.
- Társas kapcsolatok: baráti, családi kapcsolatok ápolása, közösségi életben való részvétel.