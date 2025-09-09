1 órája
Lezárt strandok, zöldes vízfelület: továbbra sem lehet fürdeni a Desedában – fotók
A tó nemcsak a horgászok és a kirándulók paradicsoma, hanem a kutyások kedvenc terepe is. A Deseda azonban nem csak élményeket kínál: fontos tudni, mit szabad és mit tilos négylábú barátainkkal a parton. És ami még ennél is lényegesebb, hogyan áll most a vízminőség?
Ahogy lapunk augusztus 15-én megírta, szennyezés került a Deseda-tóba. Néhány nappal később, 19-én a kaposvári polgármesteri hivatal feljelentést tett az ügyben. Pedig június közepén a tó vízminősége még jó minősítést kapott, a szakemberek akkor fürdésre alkalmasnak ítélték.
Deseda vízminősége továbbra is megkérdőjelezhető
A polgármesteri hivatal akkor közölte, hogy feltehetően valaki illegálisan engedte a szennyvizet a tóba. Ezt támasztja alá az is, hogy nem állandó szennyezési forrásról van szó: a vízminőség hirtelen romlott meg, majd folyamatos javulást mutatott. A mintavételek alapján a szennyezés egyetlen helyre volt lokalizálható.
Megkerestük a Somogy Vármegyei Kormányhivatalt, az ügyben. – A Kormányhivatal munkatársai rendszeresen ellenőrzik a kijelölt fürdőhelyek vízminőségét, amely augusztusban a Deseda kijelölt strandjánál bakteriológiai szempontból súlyos vízminőség-romlást mutatott – fogalták össze. Hozzátették:
a kormányhivatal elrendelte a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését és a fürdőzés tilalmát, amelyet a vízminőség fokozatos javulása ellenére továbbra is fenntartanak. A hivatal emlékeztetett arra is, hogy állatokat a strand területére bevinni tilos.
Örök kérdés: mi a helyzet a kutyásokkal?
A tó déli részén kijelölt toponári strandon kutyát bevinni tilos, itt sem a sétáltatás, sem a fürdetés nem engedélyezett. Hivatalosan a Deseda területén nincs kijelölt partszakasz, ahol megengedett lenne a kutya úsztatása vagy a kutyával való fürdés. Ez a korlátozás azonban csak a strand területére vonatkozik, a part és a tó más részein szívesen látják a négylábúakat.
Az északi oldalon található arborétum és parkerdő kifejezetten kutyabarát, ahol pórázon lehet sétáltatni a kedvenceket. A hatalmas zöldfelület, az árnyékos utak és a változatos környezet minden évszakban más élményt nyújt. Nyári melegben különösen fontos, hogy a gazdik gondoskodjanak elegendő vízről, hiszen a terület nagy és a rohangálásban hamar kifulladhatnak a kutyák.
Akik elbújnának a még szeptemberre is előrejelzett hőség elől, azoknak érdemes a Kalanderdő felé venni az irányt. Az árnyékot adó fák alatt jóval hűvösebb van, és az erdei körút során több kisebb partszakasz is található, ahol a vízrajongó kutyák megmártózhatnak. Bár hivatalosan kijelölt kutyás strand nincs a tavon, ezeket a zugokat a gazdik szívesen veszik igénybe.
A tó egyes részein a víz már a partnál is mély, ezért fokozott figyelem szükséges. Emellett számolni kell azzal is, hogy a tavon rendszeresen edzenek sportolók, például kajakosok, valamint sok horgász használja a területet, így az egymásra való odafigyelés mindenki érdekét szolgálja. Ezen felül a gazdiknak érdemes óvatosnak lenniük, amikor kutyájukat a vízbe engedik, hiszen a Desedában élő harcsák és fészkeik miatt előfordulhat, hogy az állatok agresszívan viselkednek. Különösen a kisebb testű kutyák lehetnek veszélyben, ezért mindig fokozott figyelemmel és körültekintéssel szabad csak pancsolni hagyni őket.
Életképek a DesedárólFotók: Lang Róbert
– Azt tanácsolom a kutyás gazdáknak, hogy a Deseda-tó körül mindig tartsák be a szabályokat, és figyeljenek arra is, hogy mások kikapcsolódását ne zavarják. Fontos, hogy mindenki a rend és a kölcsönös tisztelet jegyében élvezze a tó adta lehetőségeket. - mondta el kérdésünkre Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület titkára.
A szabályokat részletesen a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletében lehet megtalálni.