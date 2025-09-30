Digitális állampolgárként még a véradás is gyorsabb

A program részeként már a véradásnál is használható az alkalmazás által generált, hiteles PDF-dokumentum, amely tartalmazza a taj-számot és a lakcímet is.

Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese hangsúlyozta: naponta 1600–1800 véradóra van szükség, hiszen évente mintegy 400 ezer beteg szorul vérre. A DÁP jelentősen megkönnyíti az adminisztrációt, hiszen a véradóknak elegendő egy érvényes fényképes igazolvány, a taj-szám és lakcím pedig digitálisan is bemutatható.

Kevesebb adminisztráció, gyorsabb segítségnyújtás – a DÁP egyszerűbbé teszi a véradást.