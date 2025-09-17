szeptember 17., szerda

DPK

2 órája

Tovább bővül a közösség: gazdálkodó, szobrász, sőt vízilabdás is van a kaposvári-zselici digitális polgári körben

Címkék#Szita Károly#Zselic Digitális Polgári Kör#Gelencsér Attila

Tovább bővül a közösség, néhány nap alatt több százan csatlakoztak. Gazdálkodó, szobrász, sőt vízilabdás is van a kaposvári-zselici digitális polgári kör tagjai között.

Sonline.hu

Megalakult a Kaposvár és a Zselic Digitális Polgári Kör szeptember 8-án, Gelencsér Attila országgyűlési képviselő körzetében. A politikus a megalakuláskor kiemelte, azért fogtak össze, hogy erősebb közösséget, jobb jövőt és biztonságosabb otthont építsenek. 

A digitális polgári kör Kaposváron és a Zselicben működik
A digitális polgári kör Kaposváron és a Zselicben működik 

A digitális polgári kör egyre bővül

 – Ez a kör azoknak szól, akik nem akarnak kívülállók lenni, hanem alakítani akarják a térség jövőjét – mondta Gelencsér Attila a digitális polgári körről. – Az Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére indult mozgalomhoz mi is csatlakoztunk, és már most látszik: egy erős, tenni akaró közösség formálódik. Azok csatlakozását várjuk, aki szeretnék megmutatni, hogy Kaposvárban és a Zselicben van erő!

A Digitális Polgári Körhöz itt lehet csatlakozni

A Kaposvár és a Zselic Digitális Polgári Kör alapítói hiszik, hogy közösen erősebbé, biztonságosabbá és élhetőbbé tudják tenni térségünket. Legfontosabb célunk a helyi közösségépítés: hogy a kaposváriak és a zseliciek még inkább egymásra találjanak, támogassák egymást, és együtt formálják a jövőt. Az alapítók vállalják a munkát, és számítanak mindenkire, aki fontosnak tartja, hogy Kaposvár és a Zselic tovább fejlődjön és még összetartóbb legyen, közölték.

A Kaposvár és a Zselic - DPK alapítói: 

  • Bene Sándor, Zselickislak polgármestere, a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártjának alelnöke 
  • Bontovics Balázs, gazdálkodó, Kaposhomok polgármestere 
  • Horváth Gáborné, az Együd Árpád Kulturális Központ nyugalmazott igazgatója, közművelődési szakértő 
  • Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere, a FICSAK Kaposvár Alapítvány elnöke   
  • Kátai Attila, a Kaposvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
  • Kósik Soma, a Kaposvári Vízilabda Klub OB1-es kapusa 
  • Nagy Tamás, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója, közoktatási szakértő 
  • Dr. Neszményi Zsolt, Somogy vármegye főispánja, jogász, közigazgatási szakember 
  • Sörös Rita, szobrászművész, a MATE – Rippl-Rónai Művészeti Intézet – Vizuális Tanszékének adjunktusa 
  • Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke 
  • Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője, az Országgyűlés jegyzője

