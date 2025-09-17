2 órája
Tovább bővül a közösség: gazdálkodó, szobrász, sőt vízilabdás is van a kaposvári-zselici digitális polgári körben
Tovább bővül a közösség, néhány nap alatt több százan csatlakoztak. Gazdálkodó, szobrász, sőt vízilabdás is van a kaposvári-zselici digitális polgári kör tagjai között.
Megalakult a Kaposvár és a Zselic Digitális Polgári Kör szeptember 8-án, Gelencsér Attila országgyűlési képviselő körzetében. A politikus a megalakuláskor kiemelte, azért fogtak össze, hogy erősebb közösséget, jobb jövőt és biztonságosabb otthont építsenek.
A digitális polgári kör egyre bővül
– Ez a kör azoknak szól, akik nem akarnak kívülállók lenni, hanem alakítani akarják a térség jövőjét – mondta Gelencsér Attila a digitális polgári körről. – Az Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére indult mozgalomhoz mi is csatlakoztunk, és már most látszik: egy erős, tenni akaró közösség formálódik. Azok csatlakozását várjuk, aki szeretnék megmutatni, hogy Kaposvárban és a Zselicben van erő!
A Digitális Polgári Körhöz itt lehet csatlakozni
A Kaposvár és a Zselic Digitális Polgári Kör alapítói hiszik, hogy közösen erősebbé, biztonságosabbá és élhetőbbé tudják tenni térségünket. Legfontosabb célunk a helyi közösségépítés: hogy a kaposváriak és a zseliciek még inkább egymásra találjanak, támogassák egymást, és együtt formálják a jövőt. Az alapítók vállalják a munkát, és számítanak mindenkire, aki fontosnak tartja, hogy Kaposvár és a Zselic tovább fejlődjön és még összetartóbb legyen, közölték.
A Kaposvár és a Zselic - DPK alapítói:
- Bene Sándor, Zselickislak polgármestere, a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártjának alelnöke
- Bontovics Balázs, gazdálkodó, Kaposhomok polgármestere
- Horváth Gáborné, az Együd Árpád Kulturális Központ nyugalmazott igazgatója, közművelődési szakértő
- Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere, a FICSAK Kaposvár Alapítvány elnöke
- Kátai Attila, a Kaposvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- Kósik Soma, a Kaposvári Vízilabda Klub OB1-es kapusa
- Nagy Tamás, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója, közoktatási szakértő
- Dr. Neszményi Zsolt, Somogy vármegye főispánja, jogász, közigazgatási szakember
- Sörös Rita, szobrászművész, a MATE – Rippl-Rónai Művészeti Intézet – Vizuális Tanszékének adjunktusa
- Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke
- Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője, az Országgyűlés jegyzője