DPK az Arénában

2 órája

Első országos találkozóját tartják a digitális polgári körök – 70 ezres tagsággal

Egy új közösség, amely rekordidő alatt 70 ezres tagságot épített. A digitális polgári körök szeptember 20-án tartják első országos találkozójukat Budapesten. A helyszínről élőben jelentkezünk.

Sonline.hu
Első országos találkozóját tartják a digitális polgári körök – 70 ezres tagsággal

Fotó: VIVIEN CHER BENKO

A Magyar Nemzet beszámolója szerint szombaton rendezik a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját Budapesten. A mozgalom regisztrált tagjainak száma meghaladta a 70 ezret.

A Digitális Polgári Körök sokszínűségét jól mutatja, hogy egyszerre foglalkoznak sporttal, egészségüggyel és női ügyekkel. Kubatov Gábor a Fradi kört vezeti, Marsi Anikó a Női kört, Takács Péter pedig az Egészséges nemzetért kört. Ezek is bizonyítják, hogy a DPK nemcsak politikai, hanem társadalmi mozgalom is – írta az Origo.

A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi. Az expó 12 órától közel 40 kiállítóval várja az érdeklődőket. A fő színpadi program 16 órakor indul, ahol felszólal Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor.

Az eseményen zenei produkciók, kulturális bemutatók és civil szereplők is helyet kapnak. A „Zebra” polgári kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépést képviseli.

A DPK mozgalmat Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében hirdette meg, amelynek célja a magyar identitás és kultúra védelme a digitális térben.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Orbán Viktor már a gyülekezésről posztolt
Megérkeztek az első fotók
Fotó: VIVIEN CHER BENKO

További képek itt!

Menczer Tamás a harcosok órája közvetítésben beszélt

A sportarénában megtartott eseményen a Harcosok órája élő közvetítéssel jelentkezett, miközben Menczer Tamás arról beszélt, hogy az online térben zajló átalakulásokra a közösség képes választ adni.

Fotó: VIVIEN CHER BENKO

 

Már követhető a Harcosok órája közvetítése
Zászlókat a magasba - írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán
