2 órája
Első országos találkozóját tartják a digitális polgári körök – 70 ezres tagsággal
Egy új közösség, amely rekordidő alatt 70 ezres tagságot épített. A digitális polgári körök szeptember 20-án tartják első országos találkozójukat Budapesten. A helyszínről élőben jelentkezünk.
Fotó: VIVIEN CHER BENKO
A Magyar Nemzet beszámolója szerint szombaton rendezik a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját Budapesten. A mozgalom regisztrált tagjainak száma meghaladta a 70 ezret.
A Digitális Polgári Körök sokszínűségét jól mutatja, hogy egyszerre foglalkoznak sporttal, egészségüggyel és női ügyekkel. Kubatov Gábor a Fradi kört vezeti, Marsi Anikó a Női kört, Takács Péter pedig az Egészséges nemzetért kört. Ezek is bizonyítják, hogy a DPK nemcsak politikai, hanem társadalmi mozgalom is – írta az Origo.
A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi. Az expó 12 órától közel 40 kiállítóval várja az érdeklődőket. A fő színpadi program 16 órakor indul, ahol felszólal Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor.
Az eseményen zenei produkciók, kulturális bemutatók és civil szereplők is helyet kapnak. A „Zebra” polgári kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépést képviseli.
A DPK mozgalmat Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében hirdette meg, amelynek célja a magyar identitás és kultúra védelme a digitális térben.
Orbán Viktor már a gyülekezésről posztolt
Megérkeztek az első fotók
Menczer Tamás a harcosok órája közvetítésben beszélt
A sportarénában megtartott eseményen a Harcosok órája élő közvetítéssel jelentkezett, miközben Menczer Tamás arról beszélt, hogy az online térben zajló átalakulásokra a közösség képes választ adni.