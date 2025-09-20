Első országos találkozóját tartják a digitális polgári körök – 70 ezres tagsággal

A Magyar Nemzet beszámolója szerint szombaton rendezik a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját Budapesten. A mozgalom regisztrált tagjainak száma meghaladta a 70 ezret.

A Digitális Polgári Körök sokszínűségét jól mutatja, hogy egyszerre foglalkoznak sporttal, egészségüggyel és női ügyekkel. Kubatov Gábor a Fradi kört vezeti, Marsi Anikó a Női kört, Takács Péter pedig az Egészséges nemzetért kört. Ezek is bizonyítják, hogy a DPK nemcsak politikai, hanem társadalmi mozgalom is – írta az Origo.

A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi. Az expó 12 órától közel 40 kiállítóval várja az érdeklődőket. A fő színpadi program 16 órakor indul, ahol felszólal Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor.

Az eseményen zenei produkciók, kulturális bemutatók és civil szereplők is helyet kapnak. A „Zebra” polgári kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépést képviseli.

A DPK mozgalmat Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében hirdette meg, amelynek célja a magyar identitás és kultúra védelme a digitális térben.