Díjeső a diákoknak: a gyermeked is rajta van a listán?

Az ünnepélyes díjátadón az alábbi tanulóink vehettek át díjakat – közölte közösségi oldalán a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium.

4. a osztályosok között: Hász Anna különdíjat kapott.

Madarász Petra, Bakos Blanka, Bakos Gréta, Sárecz Júlia Anna 2. helyezést, Kovács Zalán 3. helyezést értek el (felkészítőjük: Kovács Gáborné).

Az 5.a osztályból Vajda György 1. helyezést ért el (felkészítője: Hevérné Kanyó Andrea ).

A 8.a osztályból Varga Boróka 1. helyezett (felkészítője: Kovács Gáborné ).

A 11.a-ból Drescher Emma szintén 1. helyezett lett, őt Demeter Csaba készítette fel.



