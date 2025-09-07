Elismerés
Díjeső a diákoknak: a gyermeked is rajta van a listán?
A MATE X. Dunántúli Mandulafa verseny előző tanévben lezajlott fordulóinak zárásaként az írásbeli munkákat értékelték.
Az ünnepélyes díjátadón az alábbi tanulóink vehettek át díjakat – közölte közösségi oldalán a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium.
4. a osztályosok között: Hász Anna különdíjat kapott.
Madarász Petra, Bakos Blanka, Bakos Gréta, Sárecz Júlia Anna 2. helyezést, Kovács Zalán 3. helyezést értek el (felkészítőjük: Kovács Gáborné).
- Az 5.a osztályból Vajda György 1. helyezést ért el (felkészítője: Hevérné Kanyó Andrea).
- A 8.a osztályból Varga Boróka 1. helyezett (felkészítője: Kovács Gáborné).
- A 11.a-ból Drescher Emma szintén 1. helyezett lett, őt Demeter Csaba készítette fel.
