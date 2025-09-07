szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogyi diófák

5 órája

Elkeseredtek a gazdák, mázsaszám rohadt el a termés a fán a dióburok-fúrólégy miatt

Címkék#dióburok fúrólégy#dió#Somogyban#fekete dió#rovar#lárva#kár#módszer

A somogyi diófák tulajdonosai az utóbbi években egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy a megtermelt dió feketedik, rothad, fogyaszthatatlanná válik. Ennek oka egy inváziós rovar, a dióburok-fúrólégy, amely néhány év alatt hazánk egyik legveszélyesebb diókártevőjévé vált.

Lugosi Laura

A dióburok-fúrólégy Észak-Amerikából származik, Európában először 1983-ban, Svájcban találták meg. Hazánkban 2011 őszén, Sopron környékén azonosították először, mára pedig gyakorlatilag minden diótermő vidéken, így Somogyban is jelen van. Terjedését segíti, hogy természetes ellenségei nincsenek, a dió pedig kiváló táplálékforrást jelent számára. A szakemberek szerint védekezés nélkül a termés 70–80 százaléka is odaveszhet, és nem ritka, hogy a dió gyakorlatilag teljesen piacképtelenné válik.

A dióburok-fúrólégy által megkárosított diók.
A dióburok-fúrólégy által megkárosított diók
 Forrás: MW

Inváziós kártevő pusztít – így védekezhetünk a dióburok-fúrólégy ellen

A nőstény légy áltojócsövével a még zöld dió héja alá rakja petéit. A kikelő lárvák a dió zöld burkában táplálkoznak, amit hamar megfeketednek és elrohadnak. A károsodás miatt a dióbél is gyakran satnyul, ráncosodik, penészedik, fogyasztásra alkalmatlanná válik.
A lárvák a dió lehullását követően a talajban bábozódnak be, így telelnek át, majd nyár elején újra megjelennek. Rajzásuk június végétől szeptemberig is eltarthat, ezért a védekezést folyamatosan, legalább kéthetente ismételni kellene.
Az egyik legárulkodóbb jel a dió héjának megfeketedése, majd az, hogy a burok rászárad, „rásül” a csonthéjra. A dióbél gyakran penészes, keserű ízű lesz. A fertőzés következménye sokszor már csak akkor látható, amikor nyár végén vagy ősszel tömegesen hullanak le a fekete, fejletlen diók.

Mit tehetünk?

A szakértők több módszert is javasolnak:

  • Megfigyelés: sárga ragacslapokkal időben észlelhető a rovar jelenléte.
  • Védekezés vegyszerekkel: a NÉBIH által engedélyezett készítmények között vannak olyan hatóanyagok (például természetes piretrin vagy spinozad), amelyek az ökológiai gazdálkodásban is használhatók.
  • Pontosan időzített kezelés: a rajzás kezdetén még nincs szükség azonnali permetezésre, hiszen az imágók először érési táplálkozást folytatnak. A tojásrakás csak később kezdődik, ekkor kell beavatkozni. Július–augusztus között, időjárástól függően 4–6 alkalommal javasolt a permetezés.
  • Új módszerek: az utóbbi években jelentek meg csalétek jellegű készítmények, amelyekkel kevesebb növényvédő szer is elegendő lehet, mert a legyek célzottan veszik fel a hatóanyagot. Kísérleti fázisban van a törzsinjektálás módszere is, amely során a fatörzsbe juttatott szer pusztítja a lárvákat, anélkül, hogy a dióbélbe bekerülne.
Dióburok-fúrólégy.
Dióburok-fúrólégy
Forrás: csodakertesz.hu

Drága, de szükséges a védekezés, viszont az sem mindegy milyen

A dióburok-fúrólégy elleni védekezés többletköltséget jelent a termelőknek, és a sima, kerti védekezés sem egyszerű, hiszen a szomszédos fákról is átrepülhetnek a rovarok. Mindezek ellenére a szakemberek szerint nem kell lemondani a dióról: a tudatos megfigyeléssel és a rendszeres védekezéssel a termés nagy része megmenthető.

Sok gazda a mai napig próbálkozik régi módszerekkel, például a fák meszezésével, abban bízva, hogy elriasztható a kártevő. A szakemberek azonban hangsúlyozzák: ezek a megoldások sajnos nem hatékonyak a dióburok-fúrólégy ellen. A meszelés ugyan esztétikus lehet, de nem pusztítja el sem a petéket, sem a lárvákat, a fában pedig kárt okozhat. Ugyanez igaz más, szájhagyomány útján terjedő praktikákra is. A valóban eredményes védekezés alapja a megfigyelés, a fertőzött termések eltávolítása és a szakszerű növényvédelmi kezelés.

– Többféle módszer együttes alkalmazása a legcélravezetőbb a dióburok-fúrólégy ellen. Hasznosak a ragacsos fogólapok, a feromoncsapdák, de a legfontosabb az, hogy meggátoljuk a kártevő rovar tojásait a zöld dióburokba rakja. Tapasztaltam olyat is, hogy nagy fekete fóliát terítenek a diófa alá, nagyobbat mint a koronája. Így a lehulló dióból a lárva nem tud a talajba jutni, a földből pedig a fóliának köszönhetően nem tudnak kikelni a már benne lévő bábok – mondta el Tóth István növényvédelmi szakmérnök korábban számunkra

Forró-Flaskay Bianka kaposvári lakos abban bízott, hogy idén a diós bejglit a saját kertjében álló fa terméséből készítheti el. Ám nála is a diók több mint fele elfeketedett, és a terméseken dióburok-fúrólégy jelenlétét is tapasztalta.

A termés piacképtelenné válik a burkon belüli rágás következtében.
A termés piacképtelenné válik a burkon belüli rágás következtében
Forrás: agroforum.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu