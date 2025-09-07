Elkeseredtek a gazdák, mázsaszám rohadt el a termés a fán a dióburok-fúrólégy miatt

A dióburok-fúrólégy Észak-Amerikából származik, Európában először 1983-ban, Svájcban találták meg. Hazánkban 2011 őszén, Sopron környékén azonosították először, mára pedig gyakorlatilag minden diótermő vidéken, így Somogyban is jelen van. Terjedését segíti, hogy természetes ellenségei nincsenek, a dió pedig kiváló táplálékforrást jelent számára. A szakemberek szerint védekezés nélkül a termés 70–80 százaléka is odaveszhet, és nem ritka, hogy a dió gyakorlatilag teljesen piacképtelenné válik.

A dióburok-fúrólégy által megkárosított diók

Forrás: MW

Inváziós kártevő pusztít – így védekezhetünk a dióburok-fúrólégy ellen

A nőstény légy áltojócsövével a még zöld dió héja alá rakja petéit. A kikelő lárvák a dió zöld burkában táplálkoznak, amit hamar megfeketednek és elrohadnak. A károsodás miatt a dióbél is gyakran satnyul, ráncosodik, penészedik, fogyasztásra alkalmatlanná válik.

A lárvák a dió lehullását követően a talajban bábozódnak be, így telelnek át, majd nyár elején újra megjelennek. Rajzásuk június végétől szeptemberig is eltarthat, ezért a védekezést folyamatosan, legalább kéthetente ismételni kellene.

Az egyik legárulkodóbb jel a dió héjának megfeketedése, majd az, hogy a burok rászárad, „rásül” a csonthéjra. A dióbél gyakran penészes, keserű ízű lesz. A fertőzés következménye sokszor már csak akkor látható, amikor nyár végén vagy ősszel tömegesen hullanak le a fekete, fejletlen diók.

Mit tehetünk?

A szakértők több módszert is javasolnak: