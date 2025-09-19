szeptember 19., péntek

Kaposvár éjszakai találkozóhelye

3 órája

Egy söröző, ahol nemcsak a sör fogyott bőven

Címkék#törzshely#kaposvári#Diófa Panzió és Söröző#panzió#kocsma#retró

Kaposvár belvárosában, a József Attila és Zárda utca sarkán állt egykor a méltán híres vendéglátóegység. A Diófa Panzió-Sörözőre emlékezünk.

Egy söröző, ahol nemcsak a sör fogyott bőven

A Diófa Panzió-Söröző a kaposvári éjszakai élet egyik meghatározó helyszíne volt; a Taszáron állomásozó amerikai katonák tartózkodása idején különösen népszerűvé vált, főként a panzió részlege.

A Somogyi Hírlap 1993. szeptember 3-án számolt be a Diófa Panzió-Söröző panzió részlegének nyitásáról
A Somogyi Hírlap 1993. szeptember 3-án számolt be a Diófa Panzió-Söröző panzió részlegének nyitásáról Forrás: Arcanum

A Diófa Panzió-Söröző története 

Korabeli emlékek szerint az 1980-as években egy kisebb vendéglő működött itt, majd a rendszerváltás környékén átépítették, és a panzió kiépítésével a hely neve Diófa Panzió-Söröző lett. 

A hely neve már a ’90-es évek közepén is ismert volt: A Somogyi Hírlap 1996-ban említést tett a „Gösser Diófa söröző” kaposvári pincéréről, aki Somogy megyét képviselte a III. Országos Pincérfutó Versenyen.  

A Diófa képviselte Somogyot a III. Országos Pincérfutó Versenyen
A Diófa képviselte Somogyot a III. Országos Pincérfutó Versenyen Forrás: Arcanum

Az egység szolgált szálláshelyként és vendéglátóként egyaránt. Fürdőszobás szobákat kínált, mini bárt és kerthelyiséget is, valamint szaunát és biliárdasztalt a vendégek szórakozására. 

A kaposváriak által retro szemüvegen keresztül emlegetett klasszikus kocsmákhoz hasonlóan a Diófa sem a divatos pubok vagy kávézók kategóriájába tartozott, hanem igazi munka előtti-utáni törzshely volt: egyszerű belső térrel, csapolt sörrel, borral és töményekkel várták a vendégeket. 

A közösségi médiában sokan nosztalgiával idézik fel a Diófa Panzió-Söröző bőséges kínálatát és finom ételeit, megemlítve azt is, hogy rendszeresen részt vett a Torkos Csütörtök akcióban, sőt, voltak esték, amikor annyira megtelt, hogy egyetlen szabad hely sem maradt benne.

Torkos csütörtök
Torkos csütörtök Forrás: Arcanum 

A 2000-es években a Diófa régi törzsvendégeiből lassan már kevesen maradtak; a vállalkozás 2009-ben megszűnt, a helyén azóta nem nyílt új egység. 

Az egykor nyüzsgő vendéglátóegység helye évek óta üresen áll
Az egykor nyüzsgő vendéglátóegység helye évek óta üresen áll Forrás: Google Maps


 

 

