Döbbenetes becsapódás: a sofőr azt hitte még befér a kisteherautó elé, aztán mégsem!

Ezúttal újabb ütközésről számolt be az MKIF közösségi oldalán, a döbbenetes becsapódás arra is figyelmeztet, hogy egy hibás döntésnek pillanatok alatt súlyos következménye lehet.

Szalagkorlátnak ütközött, árokban állt meg - így ért véget a baleset

– Se eső, se felhő, száraz az út – mégis megtörténik a baleset, ami elkerülhető lett volna. Egy szürke autó érkezik a külső sávban, melynek sofőrje vélhetően nem jól mérte fel saját autójának méreteit, illetve a belső sávban érkező kisteherautó és a közte lévő távolságot. Úgy gondolta, hogy ő még befér elé... de sajnos nem így lett. Először a belső szalagkorlátnak ütközött, aztán átszelve a pályaoldalt végül az árokban állt meg. Személyi sérülés nem történt!

– Kérünk mindenkit, hogy ne legyen rest levenni lábát a gázról vagy kikapcsolni a tempomatot és lassítson! – hívta fel a figyelmet az MKIF. – Inkább várja meg, amíg biztonsággal be tud sorolni!

Nem lehet szórakozni az úton - fel kell mérni a terepet!