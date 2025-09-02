1 órája
Döbbenetes becsapódás: a sofőr azt hitte még befér a kisteherautó elé, aztán mégsem!
Elképesztő felvételt hozott nyilvánosságra a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztős (MKIF) Zrt. A döbbenetes becsapódás után ez történt: a baleset minden pillanatát videó rögzítette.
Ezúttal újabb ütközésről számolt be az MKIF közösségi oldalán, a döbbenetes becsapódás arra is figyelmeztet, hogy egy hibás döntésnek pillanatok alatt súlyos következménye lehet.
Szalagkorlátnak ütközött, árokban állt meg - így ért véget a baleset
– Se eső, se felhő, száraz az út – mégis megtörténik a baleset, ami elkerülhető lett volna. Egy szürke autó érkezik a külső sávban, melynek sofőrje vélhetően nem jól mérte fel saját autójának méreteit, illetve a belső sávban érkező kisteherautó és a közte lévő távolságot. Úgy gondolta, hogy ő még befér elé... de sajnos nem így lett. Először a belső szalagkorlátnak ütközött, aztán átszelve a pályaoldalt végül az árokban állt meg. Személyi sérülés nem történt!
– Kérünk mindenkit, hogy ne legyen rest levenni lábát a gázról vagy kikapcsolni a tempomatot és lassítson! – hívta fel a figyelmet az MKIF. – Inkább várja meg, amíg biztonsággal be tud sorolni!
Nem lehet szórakozni az úton - fel kell mérni a terepet!
- – A sofőr legyen figyelmes és ismerje saját autójának műszaki paramétereit, így például azt, hogy milyen a jármű féktávolsága – közölte kedden érdeklődésünkre Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök, a Kaposvári Rendőr-kapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja. –
- Az is fontos: a járművezető tudja, hogy milyen a forgalmi szituáció, ahova be akar kapcsolódni. Ha nem ismeri fel a helyzetet, könnyen ráfutásos baleset következhet be. Aki autóba ül, annak minden egyes manőver, cselekmény előtt fel kell mérnie azt a környezetet, amelyben közlekedik.