szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

19 perce

Döbbenetes becsapódás: a sofőr azt hitte még befér a kisteherautó elé, aztán mégsem!

Címkék#forgalomtechnikai#baleset autó#féktávolság#szalagkorlát

Elképesztő felvételt hozott nyilvánosságra a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztős (MKIF) Zrt. A döbbenetes becsapódás után ez történt: a baleset minden pillanatát videó rögzítette.

Harsányi Miklós

Ezúttal újabb ütközésről számolt be az MKIF közösségi oldalán, a döbbenetes becsapódás arra is figyelmeztet, hogy egy hibás döntésnek pillanatok alatt súlyos következménye lehet.

A döbbenetes becsapódás arra is figyelmeztet, hogy egy hibás döntésnek pillanatok alatt súlyos következménye lehet
A döbbenetes becsapódás arra is figyelmeztet, hogy egy hibás döntésnek pillanatok alatt súlyos következménye lehet

Szalagkorlátnak ütközött, árokban állt meg - így ért véget a baleset

– Se eső, se felhő, száraz az út – mégis megtörténik a baleset, ami elkerülhető lett volna. Egy szürke autó érkezik a külső sávban, melynek sofőrje vélhetően nem jól mérte fel saját autójának méreteit, illetve a belső sávban érkező kisteherautó és a közte lévő távolságot. Úgy gondolta, hogy ő még befér elé... de sajnos nem így lett. Először a belső szalagkorlátnak ütközött, aztán átszelve a pályaoldalt végül az árokban állt meg.  Személyi sérülés nem történt!

 

Döbbenetes becsapódás: a sofőr azt hitte még befér a kisteherautó elé, aztán mégsem

– Kérünk mindenkit, hogy ne legyen rest levenni lábát a gázról vagy kikapcsolni a tempomatot és lassítson! – hívta fel a figyelmet az MKIF. –  Inkább várja meg, amíg biztonsággal be tud sorolni! 

 

Nem lehet szórakozni az úton - fel kell mérni a terepet!

  • – A sofőr legyen figyelmes és ismerje saját autójának műszaki paramétereit, így például azt, hogy milyen a jármű féktávolsága – közölte kedden érdeklődésünkre Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök, a Kaposvári Rendőr-kapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja. – 
  • Az is fontos: a járművezető tudja, hogy milyen a forgalmi szituáció, ahova be akar kapcsolódni. Ha nem ismeri fel a helyzetet, könnyen ráfutásos baleset következhet be. Aki autóba ül, annak minden egyes manőver, cselekmény előtt fel kell mérnie azt a környezetet, amelyben közlekedik.

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu