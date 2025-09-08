Apad a Tisza, és a Dráva sem fest valami jól... – fotó

Alacsony ugyan a vízállás a Dráva barcsi szakaszán, de nincs ok a pánikra, a szakértők szerint lesz víz a folyóban. Annak ellenére sem, hogy az aszály és szárazság sújtotta területeket is jelenleg a Dráva vízéből látják el.

Alacsony a Dráva barcsi szakaszán a vízállás, de nincs ok az aggodalomra, a térség víztározóit innen látják el továbbra is

Fotó: Dombi Regina

A Tisza apad, mely kapcsán sokakban merülhetett fel az aggodalom, hogy vajon mi lehet a helyzet a Dráva partján, de jeleltjük: aggodalomra semmi ok, a víz hajózható és abszolút nem veszélyezteti a kiszáradás.

Nincs veszélyben a Dráva

Mint ahogy arról már több hírportál is beszámolt, komoly vízhiány sújtja a Tisza folyó térségét, kiszáradó holtágak, fogyatkozó talajvíz-készletek és egyre fokozódó aszály jellemzi vidékeit. Az elmúlt hónapokban fokozatosan emelkedett az aszály index a Dél-Alföldön, a kevés csapadék miatt csökkent a talajvíz szintje és Tisza vízszintje is.

Utánajártunk vajon a Dráva folyó mentét is fenyegeti-e ilyen veszély, s vajon az elmúlt évek időszakához képest milyen a víz állása.

A Dél-Dunántúli Vízügyi Hatóság azt kommunikálja a közösségi oldalán és a hivatalos honlapjukon is, hogy a Dráva folyó területei nincsenek veszélyben. Az alacsony vízállás ugyan Somogyban is jelen van, de nem nevezhető extrémnek és egyáltalán nem fenyeget semmiféle veszéllyel. Mint írják: a folyó hajózható és ami nagyon fontos, az aszályvédelem is a Drávából folyik, a térség csatornái mind a Dráva vízéből lettek feltöltve. A hétfőn készült fotók alapján azonban jogos olvasónk megállapítása: azért nem fest valami jól a Dráva-part...

Barcson alacsonyán áll a Dráva, hosszú sétákat lehet tenni a part mentén közvetlenül

Fotó: Dombi Regina

A 2025.09.08.-ai adatok alapján jelenleg -97 centiméteren áll a Dráva annak barcsi szakaszán, a vízhozam 327 000 köbmétert/szekundum, ami normál értékeken belül mozog ebben az időszakaszban.

A nyár folyamán volt ennél jóval alacsonyabb is a vízállás, 2025.08.25.-én -148 centiméteren állt a víz.