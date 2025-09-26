Egyre több „drogos" ügy landol az ügyvédek asztalán – sikeres a kormány harca a kábítószer ellen

Az elmúlt időszakban megnőtt a kábítószeres és drogterjesztéssel kapcsolatos ügyek száma vármegyénkben, amely azt is magával hozta, hogy az ügyvédek munkája is igen megszaporodott. Egyes elmondások szerint a ezen eljárások, nagyon sokáig is elhúzódhatnak, mert az akkreditált toxikológiai és vegyi laboratóriumok, nem képesek feldolgozni a hozzájuk beérkező mintákat, ezért van hogy egy ügy akár már hat hónapja húzódik.

A drogterjesztést és fogyasztást felkutatja a rendőrség

Fotó: Polyák Attila

Drogterjesztésekkel kapcsolatos ügyeket felkutatják

A vármegyénkben dolgozó ügyvédeket kérdeztük, hogyan alakult a praxisukban a kábítószerekkel kapcsolatos ügyek száma az elmúlt időszakban. Siófok és környékén praktizáló ügyvédek is egyhangúan alátámasztották a felvetést.

– Igen, egyértelműen megnövekedtek az ilyen típusú ügyeim száma. A rendőrség fellépése határozott, és amit én érzékelek, hogy Somogyban havonta legalább 2-3 kábítószeres felderítés kerül napvilágra – mondta Keresztúri László, siófoki büntetőjogi ügyvéd. Elfogások és letartóztatások rendszeresen vannak, és a rendőrség a fogyasztói kört is igyekszik felderíti, egy-egy ilyen eljárás alkalmával bővítik az érintettek körét. Nagyon sok ügyben tíz feletti gyanúsított van. A három legjobban előforduló kábítószer a herbál, a kristály és a marihuána. A múlt héten volt egy siófoki ügy, Kaposváron volt a tárgyalása, ott három és fél évtől hat és fél évig terjedt a büntetés – mondta Keresztúri László, siófoki ügyvéd.

Egy Siófokon élő, ügyvédnő már nem foglalkozik bűntető jogokkal, sem kábítószeres ügyekkel, de magánemberként felvilágosított bennünket az esetekről, amelyeket tapasztal.

–Az az igazság hogy nem foglalkozom már, semmi féle bűntetőüggyel és kábítószeres üggyel, de a saját tapasztalatom alapján megnőtt a partydrogokat fogyasztók száma az utóbbi időben, főleg a fiatalok körében – mondta Kapinya Veronika, siófoki ügyvéd.

A nagyatádi ügyvédnél sincsenek kevesebb esetek

A környéken praktizáló ügyvéd is érzékeli, hogy az elmúlt 10-12 hónapban jelentősen megnövekedett a munkája ezen okokból.

– Egyértelműen érezhető, hogy a praxisomban, megnövekedett az ilyen típusú ügyek száma, sokkal több ilyen jellegű megkeresésem és aktív ügyem van az elmúlt évekhez képest – mondta Dezső László, nagyatádi ügyvéd.