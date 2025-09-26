1 órája
Egyre több „drogos" ügy landol az ügyvédek asztalán – sikeres a kormány harca a kábítószer ellen
Az utóbbi hónapokban látványosan megszaporodtak a kábítószerhez köthető bűnügyek Somogyban. A drogterjesztés és a fogyasztás miatt indult eljárások nemcsak a rendőrséget, hanem az ügyvédeket és a laboratóriumokat is jelentős terhelés alá helyezik, sokszor hónapokkal elhúzva a folyamatokat.
Az elmúlt időszakban megnőtt a kábítószeres és drogterjesztéssel kapcsolatos ügyek száma vármegyénkben, amely azt is magával hozta, hogy az ügyvédek munkája is igen megszaporodott. Egyes elmondások szerint a ezen eljárások, nagyon sokáig is elhúzódhatnak, mert az akkreditált toxikológiai és vegyi laboratóriumok, nem képesek feldolgozni a hozzájuk beérkező mintákat, ezért van hogy egy ügy akár már hat hónapja húzódik.
Drogterjesztésekkel kapcsolatos ügyeket felkutatják
A vármegyénkben dolgozó ügyvédeket kérdeztük, hogyan alakult a praxisukban a kábítószerekkel kapcsolatos ügyek száma az elmúlt időszakban. Siófok és környékén praktizáló ügyvédek is egyhangúan alátámasztották a felvetést.
– Igen, egyértelműen megnövekedtek az ilyen típusú ügyeim száma. A rendőrség fellépése határozott, és amit én érzékelek, hogy Somogyban havonta legalább 2-3 kábítószeres felderítés kerül napvilágra – mondta Keresztúri László, siófoki büntetőjogi ügyvéd. Elfogások és letartóztatások rendszeresen vannak, és a rendőrség a fogyasztói kört is igyekszik felderíti, egy-egy ilyen eljárás alkalmával bővítik az érintettek körét. Nagyon sok ügyben tíz feletti gyanúsított van. A három legjobban előforduló kábítószer a herbál, a kristály és a marihuána. A múlt héten volt egy siófoki ügy, Kaposváron volt a tárgyalása, ott három és fél évtől hat és fél évig terjedt a büntetés – mondta Keresztúri László, siófoki ügyvéd.
Egy Siófokon élő, ügyvédnő már nem foglalkozik bűntető jogokkal, sem kábítószeres ügyekkel, de magánemberként felvilágosított bennünket az esetekről, amelyeket tapasztal.
–Az az igazság hogy nem foglalkozom már, semmi féle bűntetőüggyel és kábítószeres üggyel, de a saját tapasztalatom alapján megnőtt a partydrogokat fogyasztók száma az utóbbi időben, főleg a fiatalok körében – mondta Kapinya Veronika, siófoki ügyvéd.
A nagyatádi ügyvédnél sincsenek kevesebb esetek
A környéken praktizáló ügyvéd is érzékeli, hogy az elmúlt 10-12 hónapban jelentősen megnövekedett a munkája ezen okokból.
– Egyértelműen érezhető, hogy a praxisomban, megnövekedett az ilyen típusú ügyek száma, sokkal több ilyen jellegű megkeresésem és aktív ügyem van az elmúlt évekhez képest – mondta Dezső László, nagyatádi ügyvéd.
A rendőrség és különböző intézmények is túlterheltek
Ahogyan egyre több az ilyen eset, úgy nő a leterheltsége a rendfenntartó intézményeknek is, és az ügyekhez szükséges laboratóriumoknak is.
–Folyik nagyon sok bűntető eljárás, és ennek az is az egyik következménye, hogy nagyon sokáig húzódnak az eljárások. Az akkreditált toxikológiai és vegyi laboratóriumok nem képesek feldolgozni a hozzájuk beérkezett mennyiségeket, egy konkrét ügyemet kiemelve, már hat hónap késedelembe van a szakértői intézet – mondta Fóris Kálmán, kaposvári ügyvéd. Ezek az intézmények megvizsgálják a begyűjtött minták, hatóanyag mennyiségét, hogy az a jogszabályban előírt, jogilag értékelhető csekély vagy jelentős mennyiségű hatóanyagot tartalmaz. Ez alapján születik egy szakértői véleményi eljárás, amely lefolytatása után születik ítélet. Tény, hogy emelkedett a kábítószerrel kapcsolatos ügyek száma, de ezzel együtt a rendőröknek is megnőtt a feladata, hisz az ebben a körben érintetteket fel kell kutatniuk, valamint házkutatásokat is kell végezniük – mondta Fóris Kálmán, kaposvári ügyvéd.
A drog elvonási tünetei, amikor a szervezet tiltakozik
A kábítószer-fogyasztás egyik legsúlyosabb következménye az elvonási tünetek megjelenése, amely akkor lép fel, amikor a szervezet hirtelen megfosztódik a megszokott pszichoaktív anyagtól. Az agy és a test ugyanis idővel hozzászokik a drog hatásaihoz, így annak hiánya drasztikus testi és lelki reakciókat vált ki.
A tünetek típusa és intenzitása függ a fogyasztott szer fajtájától. Az opiátok – például a heroin – esetében jellemző a verejtékezés, remegés, izom- és csontfájdalom, valamint a hányinger és a hasmenés. A stimulánsok, mint a kokain vagy az amfetamin, inkább erős szorongást, alvászavarokat, depressziót és kimerültséget okoznak. Az alkoholhoz hasonlóan bizonyos drogok elhagyása akár életveszélyes görcsrohamokat vagy szívritmuszavarokat is kiválthat.
A lelki tényezők legalább olyan megterhelőek, mint a fizikaiak: sok érintett extrém hangulatingadozásról, ingerlékenységről vagy ellenállhatatlan sóvárgásról számol be. Ez utóbbi az egyik legnagyobb akadály a leszokás útján, hiszen a visszaesés kockázatát folyamatosan fenntartja.
Szakértők szerint a biztonságos elvonás sokszor csak orvosi felügyelet mellett lehetséges. A megfelelő gyógyszeres kezelés, pszichológiai támogatás és rehabilitációs programok segíthetnek enyhíteni a tüneteket, és esélyt adhatnak az érintetteknek egy tiszta, újrakezdett életre.