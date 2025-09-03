Kvíz
1 órája
Dua Lipa, Jared Leto, Rita Ora: valóban felléptek Somogyban? Teszteld tudásod!
Legújabb kvízünkben igaz és hamis állítások alapján kell eldöntened vajon melyik zenekar, vagy előadó járt már somogyi színpadon.
1.
Igaz vagy hamis? Rita Ora fellépett Somogyban.
2.
Igaz, vagy hamis? Koncertezett Somogyban a Rammstein
3.
Igaz, vagy hamis? Dua Lipa is járt Somogyban
4.
Igaz, vagy hamis? Volt Somogyban Republic koncert
5.
Igaz, vagy hamis? Omegára is rophattuk Somogyban.
6.
Igaz, vagy hamis? Jared Leto és a Thirty Seconds to Mars is fellépett nálunk.
7.
Igaz, vagy hamis? Volt somogyi koncertje Billie Eilishnek.
8.
Igaz, vagy hamis? Zúzott Somogyban a Tankcsapda
9.
Igaz, vagy hamis? Volt Somogyban Beastie Boys koncert.
10.
Igaz, vagy hamis? Dobott tortát a somogyi közönségre is Steve Aoki
