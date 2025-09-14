Durva bírságözön, újabb razzia az utakon!

– Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség – közölte pénteken az ORFK.

A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Nagy László, nyugalmazott kaposvári vizsgabiztos pénteken közölte: hasznos az akció, s lényeges, hogy a sofőrök ne használják menet közben a mobiltelefont. Mely elvonja a figyelmet, s akár városi forgalomban súlyos balesethez vezethet. S mivel volt hasonló ellenőrzés Somogyban, várhatóan ezúttal is több helyen lesz akció.



