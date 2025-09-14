szeptember 14., vasárnap

1 órája

Durva bírságözön, újabb razzia az utakon!

Címkék#rendőrség#ROADPOL#Magyarország

A rendőrök szeptember 16. és 22. között ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain.

Harsányi Miklós
Fotó: Gazdag Mihály

–  Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség – közölte pénteken az ORFK.

A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.  

Nagy László, nyugalmazott kaposvári vizsgabiztos pénteken közölte: hasznos az akció, s lényeges, hogy a sofőrök ne használják menet közben a mobiltelefont. Mely elvonja a figyelmet, s akár városi forgalomban  súlyos balesethez  vezethet. S mivel  volt hasonló ellenőrzés Somogyban, várhatóan ezúttal is több helyen lesz  akció.

 

 

 


 

 

