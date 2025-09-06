2 órája
Ha mérni kell, nem ismernek tréfát – új divatot vettek észre az autósok a rendőröknél
A traffiboxok széleskörű elterjedése egy új sebességmérős trendet hívott életre – derül ki a rendőrség és az önkormányzatok válaszaiból, írta a vezess.hu. Somogyi szakemberek szerint a gyorshajtás továbbra is gyakori baleseti ok, durva büntetések vár azokra, akik a megengedettnél tempósabban hajtanak.
Három év alatt 200 fölé emelkedett az ország útjai mellé telepített traffiboxok száma, ráadásul a Vezess érdeklődésére több polgármester közölte: mivel elégedettek a sebességmérőket magukba foglaló dobozok teljesítményével, újabbakat és újabbakat terveznek - szakértők szerint a durva büntetések a jövőben is maradnak.
Tempósan terjednek a traffiboxok
Immár 280 darab fölött jár a jóváhagyott, hamarosan telepítendő traffiboxok száma. Amennyiben hasonló ütemben terjednek az önkormányzati beruházásból felálló bokszok, egy év múlva akár meg is haladhatja a számuk az állami fix sebességmérők mennyiségét. A VÉDA rendszer 365 sávot figyelő, fémállványra szerelt traffipaxszal indult.
Durva büntetések: átalakul a sebességmérés
- Minél több azonban a traffibox, annál kevésbé kihasználtak, hiszen a beléjük ideig-óráig szerelhető mobil sebességmérők száma korlátos. A legfrissebb rendőrségi közlés szerint 288 példánnyal gazdálkodik a 19 vármegye számos rendőrkapitánysága és Budapest egyenruhásai (amiből információink szerint 40 darab készüléket nemigen használnak bokszokban), írta a vezess.hu.
- Ráadásul három helyen is alkalmazzák ezt a körülbelül 250-et: állványra rakva mérnek velük, fedett vagy felmatricázott rendőrautókba szerelve használják traffipaxként és mindezek mellett kellene vándorolniuk a 200-nál is többet (lassan 300) traffiboxba.
Száguldás, ittas vezetés, figyelmetlenség - balesetek, büntetőpontok, bírságok
Tisza-Kovács Balázs, a kaposvári Széles Út Motoros Egyesület elnöke szerdán azt mondta: egyre gyakrabban látni traffiboxokat, egy részük üres, de a másik berendezések élesen működnek. Szerinte a következő időszakban újabb készülékeket telepítenek, várhatóan Somogyban is. A közlekedési kultúra fejlődése, európaibbá válása miatt is kell a fejlesztés.
Sebestyén Krisztián, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete elnöke szerdán arról szólt: szükség van a traffiboxokra. S bár gyorshajtók mindig is voltak és lesznek, a durva bírságok ellenére még mindig meglehetősen sokan száguldoznak. – A gyorshajtáson kívül a figyelmetlenség és az ittas vezetés is gondot okoz – jegyezte meg az elnök. – Ráadásul sok autósnak nincs kellő rutinja, pedig megfelelő gyakorlattal sok baleset elkerülhető lenne.
Somogy: kiszűrik a száguldókat
A dobozokat jellemzően az önkormányzatok költségére állítják fel, majd a rendőrség működteti őket. Somogyban leginkább a kaposvári önkormányzat nyúlt a zsebébe, a Toponári úton, majd a Kaposfüreden felállított traffiboxok mellé még négyet állítottak csatasorba.
Traffiboxok Somogy vármegyei listája:
- Kaposvár Kaposfüredi út 52.
- Kaposvár Kaposfüredi út 219.
- Siófok Bajcsy-Zs. út 172.
- Kaposvár Guba Sándor utca 40.
- Kaposvár Galagonya u. 1.
- Kaposvár Egyenesi u. 89.
- Kaposvár Pécsi utca 267.
Félmilliós bírság, büntetőpont: 150-nel ment a rekorder Porsche Siófokon
Gyorshajtó rekordert kaptak lencsevégre a rendőrök a Balatonnál.
Két autó is rekord közeli sebességet ért el a legnagyobb sebességgel bemért somogyi sofőrök sorában. Az egyik autót 132 km/óra, míg a másikat 156 km/óra sebességgel örökítették meg ott, ahol szabályszerűen csak 50-nel hajthattak volna. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook bejegyzése szerint fejenként a hibázó gépkocsivezetők nem kevesebb, mint 468 000 forintos pénzbírságra számíthatnak, valamint 8 büntetőpontot is elkönyvelhettek.