Ha mérni kell, nem ismernek tréfát – új divatot vettek észre az autósok a rendőröknél

Három év alatt 200 fölé emelkedett az ország útjai mellé telepített traffiboxok száma, ráadásul a Vezess érdeklődésére több polgármester közölte: mivel elégedettek a sebességmérőket magukba foglaló dobozok teljesítményével, újabbakat és újabbakat terveznek - szakértők szerint a durva büntetések a jövőben is maradnak.

Tempósan terjednek a traffiboxok

Immár 280 darab fölött jár a jóváhagyott, hamarosan telepítendő traffiboxok száma. Amennyiben hasonló ütemben terjednek az önkormányzati beruházásból felálló bokszok, egy év múlva akár meg is haladhatja a számuk az állami fix sebességmérők mennyiségét. A VÉDA rendszer 365 sávot figyelő, fémállványra szerelt traffipaxszal indult.

Minél több azonban a traffibox, annál kevésbé kihasználtak, hiszen a beléjük ideig-óráig szerelhető mobil sebességmérők száma korlátos. A legfrissebb rendőrségi közlés szerint 288 példánnyal gazdálkodik a 19 vármegye számos rendőrkapitánysága és Budapest egyenruhásai (amiből információink szerint 40 darab készüléket nemigen használnak bokszokban), írta a vezess.hu.

Ráadásul három helyen is alkalmazzák ezt a körülbelül 250-et: állványra rakva mérnek velük, fedett vagy felmatricázott rendőrautókba szerelve használják traffipaxként és mindezek mellett kellene vándorolniuk a 200-nál is többet (lassan 300) traffiboxba.

Tisza-Kovács Balázs, a kaposvári Széles Út Motoros Egyesület elnöke szerdán azt mondta: egyre gyakrabban látni traffiboxokat, egy részük üres, de a másik berendezések élesen működnek. Szerinte a következő időszakban újabb készülékeket telepítenek, várhatóan Somogyban is. A közlekedési kultúra fejlődése, európaibbá válása miatt is kell a fejlesztés.

Sebestyén Krisztián, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete elnöke szerdán arról szólt: szükség van a traffiboxokra. S bár gyorshajtók mindig is voltak és lesznek, a durva bírságok ellenére még mindig meglehetősen sokan száguldoznak. – A gyorshajtáson kívül a figyelmetlenség és az ittas vezetés is gondot okoz – jegyezte meg az elnök. – Ráadásul sok autósnak nincs kellő rutinja, pedig megfelelő gyakorlattal sok baleset elkerülhető lenne.

Somogy: kiszűrik a száguldókat

A dobozokat jellemzően az önkormányzatok költségére állítják fel, majd a rendőrség működteti őket. Somogyban leginkább a kaposvári önkormányzat nyúlt a zsebébe, a Toponári úton, majd a Kaposfüreden felállított traffiboxok mellé még négyet állítottak csatasorba.

Traffiboxok Somogy vármegyei listája:

Kaposvár Kaposfüredi út 52.



Kaposvár Kaposfüredi út 219.



Siófok Bajcsy-Zs. út 172.



Kaposvár Guba Sándor utca 40.



Kaposvár Galagonya u. 1.



Kaposvár Egyenesi u. 89.



Kaposvár Pécsi utca 267.

