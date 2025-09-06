szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

44 perce

Ha mérni kell, nem ismernek tréfát – új divatot vettek észre az autósok a rendőröknél

Címkék#somogy#trafibox#traffibox#Vezess#önkormányzat#polgármester

A traffiboxok széleskörű elterjedése egy új sebességmérős trendet hívott életre – derül ki a rendőrség és az önkormányzatok válaszaiból, írta a vezess.hu. Somogyi szakemberek szerint a gyorshajtás továbbra is gyakori baleseti ok, durva büntetések vár azokra, akik a megengedettnél tempósabban hajtanak.

Harsányi Miklós

Három év alatt 200 fölé emelkedett az ország útjai mellé telepített traffiboxok száma, ráadásul a Vezess érdeklődésére több polgármester közölte: mivel elégedettek a sebességmérőket magukba foglaló dobozok teljesítményével, újabbakat és újabbakat terveznek - szakértők szerint a durva büntetések a jövőben is maradnak.

Durva büntetések: rendszeres ellenőrzéssel szűrik ki a gyorshajtókat
 Durva büntetések: rendszeres ellenőrzéssel szűrik ki a gyorshajtókat

 

Tempósan terjednek a traffiboxok

 Immár 280 darab fölött jár a jóváhagyott, hamarosan telepítendő traffiboxok száma. Amennyiben hasonló ütemben terjednek az önkormányzati beruházásból felálló bokszok, egy év múlva akár meg is haladhatja a számuk az állami fix sebességmérők mennyiségét. A VÉDA rendszer 365 sávot figyelő, fémállványra szerelt traffipaxszal indult. 

 

Durva büntetések: átalakul a sebességmérés

  • Minél több azonban a traffibox, annál kevésbé kihasználtak, hiszen a beléjük ideig-óráig szerelhető mobil sebességmérők száma korlátos. A legfrissebb rendőrségi közlés szerint 288 példánnyal gazdálkodik a 19 vármegye számos rendőrkapitánysága és Budapest egyenruhásai (amiből információink szerint 40 darab készüléket nemigen használnak bokszokban), írta a vezess.hu. 
  • Ráadásul három helyen is alkalmazzák ezt a körülbelül 250-et: állványra rakva mérnek velük, fedett vagy felmatricázott rendőrautókba szerelve használják traffipaxként és mindezek mellett kellene vándorolniuk a 200-nál is többet (lassan 300) traffiboxba.

 

Száguldás, ittas vezetés, figyelmetlenség - balesetek, büntetőpontok, bírságok

Tisza-Kovács Balázs, a kaposvári Széles Út Motoros Egyesület elnöke szerdán azt mondta: egyre gyakrabban látni traffiboxokat,  egy részük üres, de a másik berendezések élesen működnek. Szerinte a következő időszakban újabb készülékeket telepítenek, várhatóan Somogyban is. A közlekedési kultúra fejlődése, európaibbá válása miatt is kell a fejlesztés.

Sebestyén Krisztián, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete elnöke szerdán arról szólt: szükség van a traffiboxokra. S bár gyorshajtók mindig is voltak és lesznek, a durva bírságok ellenére még mindig meglehetősen sokan száguldoznak. – A gyorshajtáson kívül a figyelmetlenség és az ittas vezetés is gondot okoz – jegyezte meg az elnök. – Ráadásul sok autósnak nincs kellő rutinja, pedig megfelelő gyakorlattal sok baleset elkerülhető lenne.  

 

Somogy: kiszűrik a száguldókat

A dobozokat jellemzően az önkormányzatok költségére állítják fel, majd a rendőrség működteti őket. Somogyban leginkább a kaposvári önkormányzat nyúlt a zsebébe, a Toponári úton, majd a Kaposfüreden felállított traffiboxok mellé még négyet állítottak csatasorba. 

Traffiboxok Somogy vármegyei listája: 

  • Kaposvár Kaposfüredi út 52.
     
  • Kaposvár Kaposfüredi út 219.
     
  • Siófok Bajcsy-Zs. út 172.
     
  • Kaposvár Guba Sándor utca 40.
     
  • Kaposvár Galagonya u. 1.
     
  • Kaposvár Egyenesi u. 89.
     
  • Kaposvár Pécsi utca 267.

 

Félmilliós bírság, büntetőpont: 150-nel ment a rekorder Porsche Siófokon

Gyorshajtó rekordert kaptak lencsevégre a rendőrök a Balatonnál.

Két autó is rekord közeli sebességet ért el a legnagyobb sebességgel bemért somogyi sofőrök sorában. Az egyik autót 132 km/óra, míg a másikat 156 km/óra sebességgel örökítették meg ott, ahol szabályszerűen csak 50-nel hajthattak volna. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook bejegyzése szerint fejenként a hibázó gépkocsivezetők nem kevesebb, mint 468 000 forintos pénzbírságra számíthatnak, valamint 8 büntetőpontot is elkönyvelhettek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu