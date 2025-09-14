3 órája
Az e-cigi káros az erekre, ezt a fiataloknak is tudni kell
Egy új tanulmány az e-cigarettázás kockázataira hívta fel a figyelmet. Az e-cigi káros az erekre, ezt a fiataloknak is tudniuk kell.
Fotó: Aleksandr Yu
Aggasztó, hogy az e-cigi visszafordíthatatlan károkat okozhat a gyerekek agyában és szívében, adta hírül a Guardian az Európai Kardiológiai Társaság idei kongresszusára hivatkozva. Eszerint az e-cigi növeli a vérnyomást, a pulzust, megterheli a gyerekek szív- és érrendszerét, mert felgyorsul a szívverésük, beszűkülnek az ereik, ami idővel az artériák megkeményedéséhez vezethet. A rendszeres használat magas vérnyomást okozhat, ami növeli a szabálytalan szívritmus és akár a szívroham kockázatát.
Az e-cigi káros az erekre
Egy tavaly a New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmány szerint az e-cigaretta 32 százalékkal növelheti a stroke kockázatát is. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az e-cigaretták magasabb hőmérsékletre hevítik a folyadékokat, nagyobb mennyiségű káros vegyi anyagot bocsáthatnak ki, amik a tüdőbe jutva bekerülnek a véráramba, majd a szívbe is elérhetnek. Kutatások szerint az e-cigaretták folyadékai hevítéskor ismert rákkeltő anyagokat, például formaldehidet és acetaldehidet bocsáthatnak ki. Ezek és más vegyületek károsítják az ereket, gyulladást váltanak ki, és hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek kockázatához.
Ellentmondásos vélemények az e-cigiről
Az e-cigarettázás hatásaival kapcsolatos vélemények megosztják a szakembereket. Egyesek úgy vélik, hogy vegyi anyagai károsak azok számára, akik belélegzik. Mások azzal értenek egyet, hogy a hagyományos dohány cigarettához képest ezek a termékek biztonságosabbak. Az Európai Légzőszervi Társaság álláspontja szerint kevés a bizonyíték, ami szerint az e-cigaretta valóban segítené a dohányzásról való leszokást, viszont hosszú távú adatok hiányában egyértelműen ki lehetne jelenteni, hogy az elektronikus cigaretta hosszú távon valóban biztonságosabb alternatíva lehet a hagyományos dohányzásról leszokók számára.
Sokan használják az elektromos cigarettát
- Sokan használják a modern kor vívmányát az elektromos cigarettát, erősítette meg a sonline.hu-nak Szántó Zalán, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, aki hozzátette: sokszor ellenőrizhetetlen eredetűek az ehhez használt folyadékok. Az ismert, hogy sok krónikus betegség alakulhat ki a dohányzás miatt, keringési- és szívbetegségek, s daganatos megbetegedések. De nem minden tüdőrák a dohányzás következménye, viszont a cigarettázás növeli a kockázatát, szögezte le Szántó Zalán, aki kiemelte, hogy duplájára emelkedett az elmúlt években azoknak a száma, akik soha nem dohányoztak, de tüdőrákban szenvednek. Sokszor jelentkezik már 40 éves betegekben tüdőrákos megbetegedés, és egyre fiatalabbaknál fordul elő.
Somogyban nő a daganatos megbetegedések száma
- Érezhető, hogy szaporodik a daganatos megbetegedések száma Somogyban. A tüdőtumor átlag 60-64 éveseknél fordul elő leggyakrabban, de újabban a kaposvári kórházban azt vették észre, hogy már a 35-40 éves korosztályban sem ritkaság. Az életmódbeli változások, a környezetszennyezés, különösen a légszennyezés, a fokozott stressz, és az egészségtelen táplálkozás – összességében ezek mind szerepet játszanak abban, hogy minél fiatalabb korban jelennek meg a daganatos megbetegedések, felelte kérdésünkre Kalincsák Judit, a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház onkológus főorvosa néhány hónapja. Ajánlatos szűrővizsgálatokon részt venni, tanácsolta, mert már kevesebb munkakörben kötelező tüdőszűrés, ezért érdemes kérni egy mellkasröntgen vizsgálatot.