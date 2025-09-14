szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Káros vagy sem?

3 órája

Az e-cigi káros az erekre, ezt a fiataloknak is tudni kell

Címkék#véráram#cigaretta#tanulmány#tüdő

Egy új tanulmány az e-cigarettázás kockázataira hívta fel a figyelmet. Az e-cigi káros az erekre, ezt a fiataloknak is tudniuk kell.

Kovács Gábor László
Az e-cigi káros az erekre, ezt a fiataloknak is tudni kell

Fotó: Aleksandr Yu

Aggasztó, hogy az e-cigi visszafordíthatatlan károkat okozhat a gyerekek agyában és szívében, adta hírül a Guardian az Európai Kardiológiai Társaság idei kongresszusára hivatkozva. Eszerint az e-cigi növeli a vérnyomást, a pulzust, megterheli a gyerekek szív- és érrendszerét, mert felgyorsul a szívverésük, beszűkülnek az ereik, ami idővel az artériák megkeményedéséhez vezethet. A rendszeres használat magas vérnyomást okozhat, ami növeli a szabálytalan szívritmus és akár a szívroham kockázatát.

Az e-cigi egyre veszélyesebbnek tűnik
Az e-cigi egyre veszélyesebbnek tűnik

Az e-cigi káros az erekre

Egy tavaly a New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmány szerint az e-cigaretta 32 százalékkal növelheti a stroke kockázatát is. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az e-cigaretták magasabb hőmérsékletre hevítik a folyadékokat, nagyobb mennyiségű káros vegyi anyagot bocsáthatnak ki, amik a tüdőbe jutva bekerülnek a véráramba, majd a szívbe is elérhetnek. Kutatások szerint az e-cigaretták folyadékai hevítéskor ismert rákkeltő anyagokat, például formaldehidet és acetaldehidet bocsáthatnak ki. Ezek és más vegyületek károsítják az ereket, gyulladást váltanak ki, és hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek kockázatához.

Ellentmondásos vélemények az e-cigiről 

Az e-cigarettázás hatásaival kapcsolatos vélemények megosztják a szakembereket. Egyesek úgy vélik, hogy vegyi anyagai károsak azok számára, akik belélegzik. Mások azzal értenek egyet, hogy a hagyományos dohány cigarettához képest ezek a termékek biztonságosabbak. Az Európai Légzőszervi Társaság álláspontja szerint kevés a bizonyíték, ami szerint az e-cigaretta valóban segítené a dohányzásról való leszokást, viszont hosszú távú adatok hiányában egyértelműen ki lehetne jelenteni, hogy az elektronikus cigaretta hosszú távon valóban biztonságosabb alternatíva lehet a hagyományos dohányzásról leszokók számára. 

Sokan használják az elektromos cigarettát

  • Sokan használják a modern kor vívmányát az elektromos cigarettát, erősítette meg a sonline.hu-nak Szántó Zalán, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, aki hozzátette: sokszor ellenőrizhetetlen eredetűek az ehhez használt folyadékok.  Az ismert, hogy sok krónikus betegség alakulhat ki a dohányzás miatt, keringési- és szívbetegségek, s daganatos megbetegedések. De nem minden tüdőrák a dohányzás következménye, viszont a cigarettázás növeli a kockázatát, szögezte le Szántó Zalán, aki kiemelte, hogy duplájára emelkedett az elmúlt években azoknak a száma, akik soha nem dohányoztak, de tüdőrákban szenvednek. Sokszor jelentkezik már 40 éves betegekben tüdőrákos megbetegedés, és egyre fiatalabbaknál fordul elő.

Somogyban nő a daganatos megbetegedések száma

  • Érezhető, hogy szaporodik a daganatos megbetegedések száma Somogyban. A tüdőtumor átlag 60-64 éveseknél fordul elő leggyakrabban, de újabban a kaposvári kórházban azt vették észre, hogy már a 35-40 éves korosztályban sem ritkaság. Az életmódbeli változások, a környezetszennyezés, különösen a légszennyezés, a fokozott stressz, és az egészségtelen táplálkozás – összességében ezek mind szerepet játszanak abban, hogy minél fiatalabb korban jelennek meg a daganatos megbetegedések, felelte kérdésünkre Kalincsák Judit, a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház onkológus főorvosa néhány hónapja.  Ajánlatos szűrővizsgálatokon részt venni, tanácsolta, mert már kevesebb munkakörben kötelező tüdőszűrés, ezért érdemes kérni egy mellkasröntgen vizsgálatot. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu