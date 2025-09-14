Az e-cigi káros az erekre, ezt a fiataloknak is tudni kell

Aggasztó, hogy az e-cigi visszafordíthatatlan károkat okozhat a gyerekek agyában és szívében, adta hírül a Guardian az Európai Kardiológiai Társaság idei kongresszusára hivatkozva. Eszerint az e-cigi növeli a vérnyomást, a pulzust, megterheli a gyerekek szív- és érrendszerét, mert felgyorsul a szívverésük, beszűkülnek az ereik, ami idővel az artériák megkeményedéséhez vezethet. A rendszeres használat magas vérnyomást okozhat, ami növeli a szabálytalan szívritmus és akár a szívroham kockázatát.

Az e-cigi egyre veszélyesebbnek tűnik

Az e-cigi káros az erekre

Egy tavaly a New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmány szerint az e-cigaretta 32 százalékkal növelheti a stroke kockázatát is. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az e-cigaretták magasabb hőmérsékletre hevítik a folyadékokat, nagyobb mennyiségű káros vegyi anyagot bocsáthatnak ki, amik a tüdőbe jutva bekerülnek a véráramba, majd a szívbe is elérhetnek. Kutatások szerint az e-cigaretták folyadékai hevítéskor ismert rákkeltő anyagokat, például formaldehidet és acetaldehidet bocsáthatnak ki. Ezek és más vegyületek károsítják az ereket, gyulladást váltanak ki, és hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek kockázatához.

Ellentmondásos vélemények az e-cigiről

Az e-cigarettázás hatásaival kapcsolatos vélemények megosztják a szakembereket. Egyesek úgy vélik, hogy vegyi anyagai károsak azok számára, akik belélegzik. Mások azzal értenek egyet, hogy a hagyományos dohány cigarettához képest ezek a termékek biztonságosabbak. Az Európai Légzőszervi Társaság álláspontja szerint kevés a bizonyíték, ami szerint az e-cigaretta valóban segítené a dohányzásról való leszokást, viszont hosszú távú adatok hiányában egyértelműen ki lehetne jelenteni, hogy az elektronikus cigaretta hosszú távon valóban biztonságosabb alternatíva lehet a hagyományos dohányzásról leszokók számára.

Sokan használják az elektromos cigarettát

Sokan használják a modern kor vívmányát az elektromos cigarettát, erősítette meg a sonline.hu-nak Szántó Zalán, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, aki hozzátette: sokszor ellenőrizhetetlen eredetűek az ehhez használt folyadékok. Az ismert, hogy sok krónikus betegség alakulhat ki a dohányzás miatt, keringési- és szívbetegségek, s daganatos megbetegedések. De nem minden tüdőrák a dohányzás következménye, viszont a cigarettázás növeli a kockázatát, szögezte le Szántó Zalán, aki kiemelte, hogy duplájára emelkedett az elmúlt években azoknak a száma, akik soha nem dohányoztak, de tüdőrákban szenvednek. Sokszor jelentkezik már 40 éves betegekben tüdőrákos megbetegedés, és egyre fiatalabbaknál fordul elő.

Somogyban nő a daganatos megbetegedések száma