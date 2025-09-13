szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szigorítások

1 órája

Tempós döntés: betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára

Címkék#maximum#balesetveszélyes#kerékpárút

Durva bukás, súlyos sérülés, műtét: szinte nem múlik el úgy egy hét, hogy az e-rollereseket ne érné baleset. Betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára.

Harsányi Miklós

Néhány külföldi példa (országonként a teljesség igénye nélkül), amely segít csökkenteni az e-rollerek használata közben bekövetkezett balesetek számát és azok súlyosságát – tempós döntés születetett:  betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára.

Tempós döntés születetett: betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára
Tempós döntés születetett:  betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára

 

Balesetveszélyesek, alkalmazásuk problémás, szabályok – fürge kétkerekűek a forgalomban

  • Ebből a kitekintésből is kitűnik, hogy alkalmazásuk szinte mindenhol problémás. Mert balesetveszélyesek, ezért velük kapcsolatban egyértelmű szabályokra van szükség, miközben nem könnyű ezeket a fürge kétkerekűeket biztonságosan a forgalomba illeszteni.
  • Finnországban betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára. A maximális sebesség 25 km/h. Az e-rollerezőkre ugyanaz a véralkoholszint-határ vonatkozik, mint az autóvezetőkre, és tilos kábítószer hatása alatt közlekedni.
  • Olaszországban az e-rollerek használatát 14 év felett engedélyezik. A 18 év alattiak számára kötelező a bukósisak viselése. A maximális sebesség a kerékpárutakon és az úttesten 20 km/h, a gyalogoszónákban az engedélyezett sebesség 6 km/h. 

 

A németeknél kötelező a felelősségbiztosítás

  • Hollandiában az e-rollerek szabályozása viszonylag szigorú, és eltér a többi európai országétól. Csak olyan e-rollerekkel lehet közúton közlekedni, amelyeket a holland járműhatóság engedélyez. 
  • Németországban az e-rollereket 14 éves kortól lehet vezetni, maximum 20  km/h sebességgel, de csak kerékpárutakon, nem járdán. A bukósisak viselése nem kötelező ugyan, de itt is erősen ajánlott. Kötelező viszont a felelősségbiztosítás, valamint a kétkerekűeknek rendelkezniük kell két egymástól független fékrendszerrel, első és hátsó világítással, fényvisszaverővel és csengővel.

 

Külföldi körkép - tempós döntés: betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára

Sebestyén Krisztián, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete elnöke szerint elgondolkodtató, hogy külföldön milyen szabályok vannak érvényben. Az e-rollerezés itthon is egyre jobban terjed, nagyon sokan kedvelik a kétkerekű járműveket, amelyek praktikusak, ám adott esetben könnyen veszélyessé válhatnak. 

– Akadnak olyanok rolleresek, akik ügyet se vetnek a szabályokra, s nem foglalkoznak azzal, hogy rajtuk kívül mások is vannak az utakon – hangsúlyozta pénteken az elnök. – Sajnos, elég gyakoriak a balesetek, előfordul, hogy a rolleresek kéz és lábsérülést  szenvednek .

Sebestyén Krisztián szerint hasznos lenne a rollerezést egy minimális KRESZ vizsgához kötni, s egyértelművé tenni, hogy a kétkrekűekkel hol lehet, illetve merre nem lehet közlekedni. A szakember szerint erre a kerékpárutak is alkalmasak lehetnek.

 

Megrázó belvárosi baleset

Augusztus 24-én, az esti órákban megrázó eset történt Kaposvár belvárosában. Egy fiatal lányt kellett a mentőknek súlyos sérülésekkel kórházba szállítani, miután elektromos rollerrel szenvedett balesetet – erősítette meg az Országos Mentőszolgálat.

A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu