Tempós döntés: betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára

– Akadnak olyanok rolleresek, akik ügyet se vetnek a szabályokra, s nem foglalkoznak azzal, hogy rajtuk kívül mások is vannak az utakon – hangsúlyozta pénteken az elnök. – Sajnos, elég gyakoriak a balesetek, előfordul, hogy a rolleresek kéz és lábsérülést szenvednek .

Sebestyén Krisztián szerint hasznos lenne a rollerezést egy minimális KRESZ vizsgához kötni, s egyértelművé tenni, hogy a kétkrekűekkel hol lehet, illetve merre nem lehet közlekedni. A szakember szerint erre a kerékpárutak is alkalmasak lehetnek.

Megrázó belvárosi baleset

Augusztus 24-én, az esti órákban megrázó eset történt Kaposvár belvárosában. Egy fiatal lányt kellett a mentőknek súlyos sérülésekkel kórházba szállítani, miután elektromos rollerrel szenvedett balesetet – erősítette meg az Országos Mentőszolgálat.

A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

