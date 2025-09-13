1 órája
Tempós döntés: betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára
Durva bukás, súlyos sérülés, műtét: szinte nem múlik el úgy egy hét, hogy az e-rollereseket ne érné baleset. Betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára.
Néhány külföldi példa (országonként a teljesség igénye nélkül), amely segít csökkenteni az e-rollerek használata közben bekövetkezett balesetek számát és azok súlyosságát – tempós döntés születetett: betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára.
Balesetveszélyesek, alkalmazásuk problémás, szabályok – fürge kétkerekűek a forgalomban
- Ebből a kitekintésből is kitűnik, hogy alkalmazásuk szinte mindenhol problémás. Mert balesetveszélyesek, ezért velük kapcsolatban egyértelmű szabályokra van szükség, miközben nem könnyű ezeket a fürge kétkerekűeket biztonságosan a forgalomba illeszteni.
- Finnországban betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára. A maximális sebesség 25 km/h. Az e-rollerezőkre ugyanaz a véralkoholszint-határ vonatkozik, mint az autóvezetőkre, és tilos kábítószer hatása alatt közlekedni.
- Olaszországban az e-rollerek használatát 14 év felett engedélyezik. A 18 év alattiak számára kötelező a bukósisak viselése. A maximális sebesség a kerékpárutakon és az úttesten 20 km/h, a gyalogoszónákban az engedélyezett sebesség 6 km/h.
A németeknél kötelező a felelősségbiztosítás
- Hollandiában az e-rollerek szabályozása viszonylag szigorú, és eltér a többi európai országétól. Csak olyan e-rollerekkel lehet közúton közlekedni, amelyeket a holland járműhatóság engedélyez.
- Németországban az e-rollereket 14 éves kortól lehet vezetni, maximum 20 km/h sebességgel, de csak kerékpárutakon, nem járdán. A bukósisak viselése nem kötelező ugyan, de itt is erősen ajánlott. Kötelező viszont a felelősségbiztosítás, valamint a kétkerekűeknek rendelkezniük kell két egymástól független fékrendszerrel, első és hátsó világítással, fényvisszaverővel és csengővel.
Külföldi körkép - tempós döntés: betiltották az e-rollerezést 15 év alattiak számára
Sebestyén Krisztián, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete elnöke szerint elgondolkodtató, hogy külföldön milyen szabályok vannak érvényben. Az e-rollerezés itthon is egyre jobban terjed, nagyon sokan kedvelik a kétkerekű járműveket, amelyek praktikusak, ám adott esetben könnyen veszélyessé válhatnak.
– Akadnak olyanok rolleresek, akik ügyet se vetnek a szabályokra, s nem foglalkoznak azzal, hogy rajtuk kívül mások is vannak az utakon – hangsúlyozta pénteken az elnök. – Sajnos, elég gyakoriak a balesetek, előfordul, hogy a rolleresek kéz és lábsérülést szenvednek .
Sebestyén Krisztián szerint hasznos lenne a rollerezést egy minimális KRESZ vizsgához kötni, s egyértelművé tenni, hogy a kétkrekűekkel hol lehet, illetve merre nem lehet közlekedni. A szakember szerint erre a kerékpárutak is alkalmasak lehetnek.
Megrázó belvárosi baleset
Augusztus 24-én, az esti órákban megrázó eset történt Kaposvár belvárosában. Egy fiatal lányt kellett a mentőknek súlyos sérülésekkel kórházba szállítani, miután elektromos rollerrel szenvedett balesetet – erősítette meg az Országos Mentőszolgálat.
A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.