Helyi közélet

Kapu Tibor Kaposváron – az egészségért hirdettek szabadegyetemet

Címkék#Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem#Kapu Tibor#MATE#szakember#szabadegyetem#program#polgármester

Kapu Tibor, a második magyar űrhajós hamarosan Kaposvárra jön. Az egészséges Kaposvár programhoz csatlakozott a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (MATE) is.

Kovács Gábor László
Fotó: Tumbász Hédi

A MATE csatlakozott az önkormányzat Egészséges Kaposvár 2030 programjához, ezt szerdán jelentették be a városházán. Szita Károly polgármester elmondta: partnerekkel együtt tudják megvalósítani, hogy a város lakói 2030-ra az ország legegészségesebb polgáraivá váljanak. A megelőzésre helyezik a hangsúlyt, évről évre egyre többen vesznek részt a szűrővizsgálatokon, a rendszeres mozgás lehetőségét megteremtették az óvodától az idős korig, valamint egészségi irodát hoztak létre. Az egyetemmel közös eladássorozatot indítanak.

Az egészségért tenni kell
Előadássorozat az egészségért

Az egészség megteremtése a szántóföldön kezdődik – idézte fel a mondást Gyuricza Csaba, a MATE rektora, aki hozzátette: az egészséges élelmiszer és az egészséges környezet megtermetéséhez helyben képzett, helyben élő, vidéki agrár szakemberekre van szükség. A vonzó vidék megtermesztésben léptek szövetségre az önkormányzattal. Ennek jegyében a polgármester és a rektor közös előadást tart majd a szabadegyetemen. 

Kapu Tibor is Kaposvárra jön

Az egészségről szóló szabadegyetem szeptember 17-én indul, és kéthetente rendeznek előadásokat a K-Központban. A programsorozat keretében már jövő héten Kaposvárra érkezik Kapu Tibor, sőt később az első magyar űrhajóssal Farkas Bertalannal együtt lép majd a pódiumra. Az előadások az év végéig tartanak. A szabadegyetem résztvevői oklevelet kapnak majd.        

 

