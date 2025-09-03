Kapu Tibor Kaposváron – az egészségért hirdettek szabadegyetemet

A MATE csatlakozott az önkormányzat Egészséges Kaposvár 2030 programjához, ezt szerdán jelentették be a városházán. Szita Károly polgármester elmondta: partnerekkel együtt tudják megvalósítani, hogy a város lakói 2030-ra az ország legegészségesebb polgáraivá váljanak. A megelőzésre helyezik a hangsúlyt, évről évre egyre többen vesznek részt a szűrővizsgálatokon, a rendszeres mozgás lehetőségét megteremtették az óvodától az idős korig, valamint egészségi irodát hoztak létre. Az egyetemmel közös eladássorozatot indítanak.

Az egészségért tenni kell

Előadássorozat az egészségért

Az egészség megteremtése a szántóföldön kezdődik – idézte fel a mondást Gyuricza Csaba, a MATE rektora, aki hozzátette: az egészséges élelmiszer és az egészséges környezet megtermetéséhez helyben képzett, helyben élő, vidéki agrár szakemberekre van szükség. A vonzó vidék megtermesztésben léptek szövetségre az önkormányzattal. Ennek jegyében a polgármester és a rektor közös előadást tart majd a szabadegyetemen.

Kapu Tibor is Kaposvárra jön

Az egészségről szóló szabadegyetem szeptember 17-én indul, és kéthetente rendeznek előadásokat a K-Központban. A programsorozat keretében már jövő héten Kaposvárra érkezik Kapu Tibor, sőt később az első magyar űrhajóssal Farkas Bertalannal együtt lép majd a pódiumra. Az előadások az év végéig tartanak. A szabadegyetem résztvevői oklevelet kapnak majd.