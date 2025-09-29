Felzabáljuk az életünket magunk elől, – nincs időnk enni, ezért választjuk a káros gyorsétkezés

A rohanó hétköznapokban sokszor háttérbe szorul a tudatos étkezés, pedig a helytelen táplálkozási szokások komoly következményekkel járhatnak. A reggeli kihagyása például elsőre ártalmatlannak tűnhet, hiszen sokan úgy érzik, időt spórolnak vele, valójában azonban megbolygatja a szervezet energia-háztartását. A vércukorszint könnyen leesik, ami aztán napközben falásrohamokat és túlzott kalóriabevitelt eredményezhet. Így indulhatunk el az egészségtelen táplálkozás útján.

A rohanó életmód eredménye az egészségtelen táplálkozás.

– A gyakorlat azt teszi, a hozzám forduló pácienseknél azt tapasztalom, hogy kevesen tudják megtenni, hogy kiegyensúlyozottan és változatosan táplálkozzanak. Ez főként elsősorban idő és információ hiányának köszönhető – mondta Vass Bence, kaposvári dietetikus. Nem megfelelő az edukáltság a táplálkozással kapcsolatban. Illetve nagyon sokan leterheltek, annyi szerepben kell megfelelniük, hogy nem jut idő az otthoni étel készítésre, táplálkozásra, és ez miatt megnő a magas szinten feldolgozott és a gyors élelmiszerek vásárlása, és ezeknek a fogyasztása vezet kiegyensúlyozatlan táplálkozáshoz - mondta Vass Bence, kaposvári dietetikus.

Egészségtelen táplálkozás: habzsolunk és gyorsan eszünk

Az egészségtelen táplálkozás veszélyeihez tartozik, ha valaki kapkodva, túl gyorsan eszik. A nem kellően megrágott falatok megterhelik az emésztőrendszert, puffadást, teltségérzetet okozhatnak, ráadásul a szervezet később jelzi a jóllakottságot, így gyakrabban fordul elő a túlevés. Ehhez kapcsolódik az is, hogy sokan mindössze napi egy-két alkalommal étkeznek, ám ilyenkor jellemzően nagy adagokat fogyasztanak. Ez a szokás nemcsak a gyomrot terheli meg, hanem hosszabb távon az anyagcserét is felboríthatja.

Rossz beidegződések a táplálkozási szokásokban

Sokan a főétkezések után azonnal édességhez nyúlnak, mondván, kell valami „lezárás”. A cukros finomságok azonban nemcsak felesleges plusz kalóriát jelentenek, hanem vércukoringadozást is okoznak, ami rövid időn belül újabb éhségérzetet vált ki. Ráadásul mindez elősegítheti a súlygyarapodást, és növelheti a későbbi anyagcsere-betegségek kockázatát is.

Az egyik legrosszabb beidegződés a késő esti evés. Ilyenkor a szervezet már pihenésre készülne, nem pedig arra, hogy megeméssze a bevitt táplálékot. A lefekvés előtt elfogyasztott vacsora sokaknál gyomorégést, refluxot idéz elő, hiszen a fekvő testhelyzetben a gyomorsav könnyebben visszaáramlik a nyelőcsőbe. Ez nemcsak kellemetlen tünetekkel jár, hanem hosszabb távon a nyálkahártyát is károsíthatja.

Van megoldás

Az egészségtelen táplálkozási minták következményei nem állnak meg az átmeneti diszkomfortnál. Rendszeres puffadás, emésztési panaszok, reflux, hízás, fáradékonyság, sőt, tartósan fennálló problémák esetén cukorbetegség, inzulinrezisztencia vagy magas vérnyomás is kialakulhat. Mindez pedig nemcsak az egészségünket, hanem életminőségünket is súlyosan rontja: romlik az alvás, csökken a teljesítőképesség, állandósul a kimerültség érzése.