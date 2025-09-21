A betegek kényelmét és az orvosi munka hatékonyságát is segíti a fejlesztések

A több mint 100 millió forintból megvalósult, modern légkezelő rendszer kiépítése nemcsak a betegek komfortérzetét javítja a siófoki kórházban, hanem hozzájárul a fertőzések megelőzéséhez és az egészségügyi ellátás színvonalának emeléséhez is. A rendszer a legújabb technológiát képviseli, télen-nyáron biztosítva az ideális levegőminőséget a kórház egyes részlegeiben.

Egészségügyi fejlesztések Siófokon: új légkezelő rendszer került kiépítésre

Egészségügyi fejlesztések

Egy másik mérföldkő, hogy a pszichiátriai gondozó új, modern épületbe költözött, amely korszerűbb körülményeket és diszkrétebb, komfortosabb ellátást tesz lehetővé a mentális egészségügyi betegek számára

Országosan is kiemelkedő újításként új szakrendelés indul az intézményben, amely az anyagcsere betegségek komplex megközelítését tűzte ki célul. Az új ellátási forma, amely az új épületegységben kapott helyet, egyedülálló az országban, és jelentős előrelépést jelent a betegek kezelésében. Somogy vármegye második legnagyobb kórháza az elmúlt években folyamatosan fejlődött:az intézmény mintegy 8 milliárd forint értékű infrastrukturális fejlesztési forrást nyert el, amelynek köszönhetően a betegellátás színvonala látványosan emelkedett.

– Köszönöm a kórház dolgozóinak áldozatos munkáját! – hangsúlyozta Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő egyik közösségi oldalán megjelent posztjában.

Új CT berendezés a marcali kórházban: helyben, kényelmesen

Szintén nagy jelentőségű fejlesztés a Szaplonczay Manó Marcali Kórházban történt, ahol egy modern CT készülék telepítésére került sor, amely megközelítőleg 50 ezer ember ellátását könnyíti meg a térségben. Az új berendezés beszerzéséhez 835 millió forintnyi központi forrást biztosítottak, amely megszerzése hosszabb közbeszerzési eljárások után valósult meg.

Ez a fejlesztés alapvetően javítja a betegek helyi ellátását, hiszen a marcali lakosoknak így nem kell mintegy 60 kilométert utazniuk a vizsgálatért Toponárra, hanem helyben, gyorsabban és kényelmesebben juthatnak hozzá a szükséges diagnosztikai szolgáltatásokhoz.

– Fontos kiemelni, hogy a fejlesztéshez egy jelentős informatikai háttér is szükséges volt, hiszen a leletek értékeléséhez az orvosnak nem kell fizikailag jelen lennie. A távleletezés lehetősége tette lehetővé a gép telepítését – nyilatkozta Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője.