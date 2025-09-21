1 órája
A betegek kényelmét és az orvosi munka hatékonyságát is segíti a fejlesztések
Az egészségügyi ellátás minősége és hatékonysága nagymértékben múlik az intézmények infrastrukturális fejlettségén és a korszerű technológiák alkalmazásán. A közelmúltban több jelentős fejlesztés is megvalósult Somogy vármegyében az egészségügy területén, amelyek nem csupán a betegek kényelmét és ellátását javítják, hanem az orvosi munka hatékonyságát is új szintre emelik.
Fotó: NEMETH LEVENTE FOTO; Nemeth_Levente
A több mint 100 millió forintból megvalósult, modern légkezelő rendszer kiépítése nemcsak a betegek komfortérzetét javítja a siófoki kórházban, hanem hozzájárul a fertőzések megelőzéséhez és az egészségügyi ellátás színvonalának emeléséhez is. A rendszer a legújabb technológiát képviseli, télen-nyáron biztosítva az ideális levegőminőséget a kórház egyes részlegeiben.
Egészségügyi fejlesztések
Egy másik mérföldkő, hogy a pszichiátriai gondozó új, modern épületbe költözött, amely korszerűbb körülményeket és diszkrétebb, komfortosabb ellátást tesz lehetővé a mentális egészségügyi betegek számára
Országosan is kiemelkedő újításként új szakrendelés indul az intézményben, amely az anyagcsere betegségek komplex megközelítését tűzte ki célul. Az új ellátási forma, amely az új épületegységben kapott helyet, egyedülálló az országban, és jelentős előrelépést jelent a betegek kezelésében. Somogy vármegye második legnagyobb kórháza az elmúlt években folyamatosan fejlődött:az intézmény mintegy 8 milliárd forint értékű infrastrukturális fejlesztési forrást nyert el, amelynek köszönhetően a betegellátás színvonala látványosan emelkedett.
– Köszönöm a kórház dolgozóinak áldozatos munkáját! – hangsúlyozta Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő egyik közösségi oldalán megjelent posztjában.
Új CT berendezés a marcali kórházban: helyben, kényelmesen
Szintén nagy jelentőségű fejlesztés a Szaplonczay Manó Marcali Kórházban történt, ahol egy modern CT készülék telepítésére került sor, amely megközelítőleg 50 ezer ember ellátását könnyíti meg a térségben. Az új berendezés beszerzéséhez 835 millió forintnyi központi forrást biztosítottak, amely megszerzése hosszabb közbeszerzési eljárások után valósult meg.
Ez a fejlesztés alapvetően javítja a betegek helyi ellátását, hiszen a marcali lakosoknak így nem kell mintegy 60 kilométert utazniuk a vizsgálatért Toponárra, hanem helyben, gyorsabban és kényelmesebben juthatnak hozzá a szükséges diagnosztikai szolgáltatásokhoz.
– Fontos kiemelni, hogy a fejlesztéshez egy jelentős informatikai háttér is szükséges volt, hiszen a leletek értékeléséhez az orvosnak nem kell fizikailag jelen lennie. A távleletezés lehetősége tette lehetővé a gép telepítését – nyilatkozta Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője.
Siófoki Nővérszálló
– Siófokon még az idén megkezdődik a 30 éves nővérszálló teljes körű felújítása, amelyre korábban még nem került sor – jelentette be Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője a nővérszálló előtt tartott sajtótájékoztatón.
A kormány támogatásával összesen mintegy 1 milliárd forintból újul meg az épület 1440 négyzetméteres területe, amely magában foglalja a teljes hőszigetelést, az összes nyílászáró cseréjét, a gépészeti és világítási rendszerek korszerűsítését, valamint napelemes rendszer kiépítését.