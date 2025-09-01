Helyi közélet
1 órája
Egy sávot lezártak az M7-esen, brutális a torlódás, ez rengeteg autóst érint
Fotó: Bánkúti Sándor
– Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Kápolnásnyéknél karbantartás folyik, a 45-ös és a 47-es km között egy sávot lezártak, torlódnak a járművek – számolt be hétfőn délelőtt az Útinform.
Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között egy hidat javítanak. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre