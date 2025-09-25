33 perce
Biztosan így akarsz villogni? Akár 600 ezer forintba is kerülhet az egyedi rendszám
Kitűnnél a tömegből? Egyéni és egyedi rendszámmal ezt könnyen megteheted, azonban nem árt tisztában lenned vele, milyen költségekkel és szabályok betartásával jár a különcség.
Sokan nem tudják, de amellett, hogy az egyéni és egyedi rendszámok beszerzése komoly költségekkel jár, szigorú szabályozok vonatkoznak egy esetleges öröklés vagy gépjármű átíratás során. Azzal, ha különlegessé akarjunk tenni tulajdonunkat, mélyen zsebbe kell nyúlnunk, és nem árt, ha tisztában vagyunk a témát érintő kötelezettségeinkkel is. Íme az egyedi rendszám szabályok.
2025 februárja óta drága mulatságnak számít az egyedi vagy egyéni rendszámok birtoklása, ami a tulajdonok szerint eddig sem volt olcsó buli. Az egyénileg kiválasztott rendszámok ára 151 810, az egyedi rendszám ára pedig 587 250 forintra emelkedett, és akkor még nem is beszéltünk azzal a jogi herce-hurcáról, ami az átíratást érinti öröklés vagy tulajdonosváltás esetén.
Mennyibe kerül egy egyedi rendszám?
Egyedi és egyéni rendszámnak azokat a gépjármű rendszámtáblákat nevezzük, amelyek eltérnek a hatóságilag kiadott, általános számsorozatoktól. Az egyedi rendszám általában valamilyen különleges betű- és számkombinációt tartalmaz, amely nem illeszkedik a szokásos kiosztási rendbe (például rövid, könnyen megjegyezhető számjegysorozatok vagy speciális kombinációk). Az egyéni rendszám ezzel szemben teljesen a tulajdonos által választott feliratból áll, amely lehet név, szó vagy kifejezés, amennyiben megfelel a jogszabályi előírásoknak – mondta el Vass Tamás, somogyi gépjárművezetési szakoktató.
Egyénileg kiválasztott rendszám esetén a 2022 júliusa óta használt 2+2+3-as formátumhoz kell igazodni a választásnál (az első két betű csak két magánhangzó vagy két mássalhangzó lehet), míg az egyedi rendszámoknál hat betű és egy szám, öt betű és két szám, négy betű és három szám, továbbá három betű és négy szám is alkothat egy kombinációt.
Az egyedi rendszám igénylés a kormányhivatalokban és a kormányablakoknál intézhető. A kérelmet írásban kell benyújtani, és a hatóság elbírálja, hogy a kért kombináció megfelel-e a szabályoknak. Sikeres elbírálás után gyártják le a rendszámtáblát, amelyet a jármű forgalmi engedélyében is rögzítenek.
Hogy is néz ki egy egyedi rendszám megtartása?
Sokan nincsenek tisztában annak tényével, ha tulajdonos a díjak megfizetése után jogosultságot szerez az egyedi vagy egyéni rendszámok használatára, az nem a tulajdonos vagyontárgyának minősül, hanem a járműhöz kacsolódik.
Ez a tény, pedig öröklés esetén lehet fontos információ.
– A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) értelmében az öröklés alapját az elhunyt hagyatéka képezi, amely az ő tulajdonában álló vagyontárgyakat és jogokat foglalja magában. Ennek megfelelően az egyedi vagy egyéni rendszám használati joga – mivel a gépjárműhöz kötődik – a járművel együtt átszáll az örökösökre. Az egyedi vagy egyéni rendszám további használatához az örökösöknek kötelességük bejelenteni a tulajdonosváltozást a közlekedési hatóság felé, valamint kérelmezniük kell a rendszám saját nevükre történő átvezetését. Bár öröklésről van szó, az eljárás díjfizetéssel jár, és az átruházás költsége megegyezik az adott rendszám igénylésének mindenkori díjával – tette hozzá Tóth Ágoston, barcsi jogász.
Mi kell az autó átírásához?
- Hagyatéki eljárás lefolytatása – a jármű és a rendszám az örökösök tulajdonába kerül.
- Hagyatéki végzés birtokában – a tulajdonosváltozás bejelentése a közlekedési hatóságnál (okmányiroda vagy kormányablak).
- Kérelem benyújtása – az egyedi vagy egyéni rendszám átruházására az örökösök saját nevükre.
- Díjfizetés – az átruházás díjának megfizetése, amely megegyezik az adott rendszám megszerzésének aktuális költségével.
- Új okmányok kiadása – az örökösök új forgalmi engedélyt és törzskönyvet kapnak a nevükre.
- Alternatíva – ha az örökösök nem fizetik ki az átruházás díját, kérhetnek új sorozatrendszámot a járműre; ekkor a régi egyedi vagy egyéni rendszámot le kell adni, és az végleg elveszik.
Adásvétel esetén a folyamat jóval egyszerűbb: a tulajdonosváltás alapja az adásvételi szerződés, amely alapján az új tulajdonos bejelenti a változást a hatóságnál. A jármű átírásához kötelező az eredetiségvizsgálat, a vagyonszerzési illeték megfizetése, valamint a biztosítás megkötése. Amennyiben a jármű egyedi vagy egyéni rendszámmal rendelkezik, az új tulajdonos szintén külön kérelemmel és a díj megfizetésével viheti tovább a rendszámot, ellenkező esetben új sorozatrendszámot kell kérnie.