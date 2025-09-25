Biztosan így akarsz villogni? Akár 600 ezer forintba is kerülhet az egyedi rendszám

Sokan nem tudják, de amellett, hogy az egyéni és egyedi rendszámok beszerzése komoly költségekkel jár, szigorú szabályozok vonatkoznak egy esetleges öröklés vagy gépjármű átíratás során. Azzal, ha különlegessé akarjunk tenni tulajdonunkat, mélyen zsebbe kell nyúlnunk, és nem árt, ha tisztában vagyunk a témát érintő kötelezettségeinkkel is. Íme az egyedi rendszám szabályok.

Egyedi rendszámot szeretnél? Nem árt, ha tisztában vagy annak költségeivel és szabályozásával

Fotó: Ladóczki Balázs

2025 februárja óta drága mulatságnak számít az egyedi vagy egyéni rendszámok birtoklása, ami a tulajdonok szerint eddig sem volt olcsó buli. Az egyénileg kiválasztott rendszámok ára 151 810, az egyedi rendszám ára pedig 587 250 forintra emelkedett, és akkor még nem is beszéltünk azzal a jogi herce-hurcáról, ami az átíratást érinti öröklés vagy tulajdonosváltás esetén.

Mennyibe kerül egy egyedi rendszám?

Egyedi és egyéni rendszámnak azokat a gépjármű rendszámtáblákat nevezzük, amelyek eltérnek a hatóságilag kiadott, általános számsorozatoktól. Az egyedi rendszám általában valamilyen különleges betű- és számkombinációt tartalmaz, amely nem illeszkedik a szokásos kiosztási rendbe (például rövid, könnyen megjegyezhető számjegysorozatok vagy speciális kombinációk). Az egyéni rendszám ezzel szemben teljesen a tulajdonos által választott feliratból áll, amely lehet név, szó vagy kifejezés, amennyiben megfelel a jogszabályi előírásoknak – mondta el Vass Tamás, somogyi gépjárművezetési szakoktató.

Egyénileg kiválasztott rendszám esetén a 2022 júliusa óta használt 2+2+3-as formátumhoz kell igazodni a választásnál (az első két betű csak két magánhangzó vagy két mássalhangzó lehet), míg az egyedi rendszámoknál hat betű és egy szám, öt betű és két szám, négy betű és három szám, továbbá három betű és négy szám is alkothat egy kombinációt.

Az egyedi rendszám igénylés a kormányhivatalokban és a kormányablakoknál intézhető. A kérelmet írásban kell benyújtani, és a hatóság elbírálja, hogy a kért kombináció megfelel-e a szabályoknak. Sikeres elbírálás után gyártják le a rendszámtáblát, amelyet a jármű forgalmi engedélyében is rögzítenek.