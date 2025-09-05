2 órája
Hiába fizettünk, betiltják ezeket a rendszámokat? Négy betű már ad nyelvtani esélyt az országúti trollkodásra
A rendszámtáblák világa messze nem csak száraz azonosítók sorozata. A kreativitás és a humor gyakran utat talál még ezekbe a fém lapokba is, a hangzatos, vicces vagy épp provokatív kombinációk pedig sokszor beszédtémává válnak. Akár sorban kiosztott tábláról, akár méregdrága, egyedi rendszámról van szó, az autók így nemcsak közlekedési eszközök, hanem egyéni üzenet hordozói is lehetnek.
Fotó: Bencsik Ádám
A kreativitás határtalan, még akkor is ha rendszámtáblákról van szó. Érdekes szavakat, esetleg utalásokat alakíthatunk ki, különösen az új fajta rendszám formátummal. A négy betű, három számos kombinációval rengeteg érdekes jelzést adhatunk autónknak. Számos obszcén szótól kezdve a neveken át, biztosan mindenki már fantáziált egyedi rendszámról.
Ha ügyesek vagyunk, és jókor időzítünk, és még a szerencse is mellénk áll, akkor nem szükséges egyedi rendszámot kérnünk, a sorban lévő táblákkal is lehet autónknak egyedi jelzése.
Kaposváron is találkozhatunk ötletes rendszámokkal
Amióta az új rendszám van, nem is nagyon találkoztunk a vásárlók körében, hogy valaki új, egyedi rendszámot szeretne, nem hogy valami rövid frappánsat szeretne. Nagyon ritkán látok monogramot, hogy az talán egyedi. Azonban szoktam látni érdekes rendszámokat, úgy mint TSLA vagy KTNA vagy akár a DR karaktereket a rendszám elejéről. - mondta Kurucz Tamás, Kaposvári autókereskedő
Mennyibe kerülnek az egyedi rendszámok?
Ha a sorban következő rendszámot szeretnénk gépjárművünkhöz, akkor 11 475 forintot kell fizetnünk, ha viszont teljesen egyedi rendszámot szeretnénk a járgányra, akkor viszont mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk. Ha teljesen egyedit szeretnénk, akkor bizony 587 250 forintot kell fizetnünk érte.
Németországban galibát okoztak a sorban következő rendszámok
Történt ugyan, hogy Aachen városában éveken át gond nélkül kiadták az AC-AB rendszámokat. Az egyik német szakszervezet (GdP) most követeli ezek betiltását, ugyanis ezen rövidítések egy demokráciaellenes üzenetet közvetítenek. Mégpedig ez a rövidítés az angol "All Cops Are Bastards" kifejezésre utalhat, amely magyarra fordítva annyit tesz: „minden zsaru rohadék". A rendszámtáblát azért nem tiltották be, mert jogilag egy szürke zóna, ugyanis túl nagy csoportot céloz, és nem konkrétan egy rendőr személy ellen irányul, így nem lehet sértésnek számítani.
Ez a rendszám egy ideológiailag motivált gyűlöletképet terjeszt, és már önmagában is szembemegy a társadalmi normákkal. - nyilatkozta Thorsten Schleheider, a GdP egyik vezetője
Németországban taroltak az AC-DC rendszámtáblával
Aachenben, a galibát okozó rendszámból 1699 járműnek jutott, szemben az AC-DC kombinációval, amely 1953 autóra jutott, utalva erre a legendás rockzenekarra.
Mit csinálnak az AC-AB rendszámokkal?
Egyenlőre döntésre várnak, az ügy a Szövetségi-Tartományi Gépjármű Engedélyezési Bizottság kezében van. A hivatalnak el kell döntenie, hogy ez a betűkombináció sérti-e a közízlést. Egyelőre azonban az AC-AB rendszám továbbra is engedélyezett, mivel a rövidítés önmagában nem számít bűncselekménynek.