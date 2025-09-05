Hiába fizettünk, betiltják ezeket a rendszámokat? Négy betű már ad nyelvtani esélyt az országúti trollkodásra

A kreativitás határtalan, még akkor is ha rendszámtáblákról van szó. Érdekes szavakat, esetleg utalásokat alakíthatunk ki, különösen az új fajta rendszám formátummal. A négy betű, három számos kombinációval rengeteg érdekes jelzést adhatunk autónknak. Számos obszcén szótól kezdve a neveken át, biztosan mindenki már fantáziált egyedi rendszámról.

Inkább a sorban következő táblákat részesítik előnyben, mint az egyedi rendszámtáblákat. Fotó: Nagy Balázs

Ha ügyesek vagyunk, és jókor időzítünk, és még a szerencse is mellénk áll, akkor nem szükséges egyedi rendszámot kérnünk, a sorban lévő táblákkal is lehet autónknak egyedi jelzése.

Kaposváron is találkozhatunk ötletes rendszámokkal

Amióta az új rendszám van, nem is nagyon találkoztunk a vásárlók körében, hogy valaki új, egyedi rendszámot szeretne, nem hogy valami rövid frappánsat szeretne. Nagyon ritkán látok monogramot, hogy az talán egyedi. Azonban szoktam látni érdekes rendszámokat, úgy mint TSLA vagy KTNA vagy akár a DR karaktereket a rendszám elejéről. - mondta Kurucz Tamás, Kaposvári autókereskedő

Mennyibe kerülnek az egyedi rendszámok?

Ha a sorban következő rendszámot szeretnénk gépjárművünkhöz, akkor 11 475 forintot kell fizetnünk, ha viszont teljesen egyedi rendszámot szeretnénk a járgányra, akkor viszont mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk. Ha teljesen egyedit szeretnénk, akkor bizony 587 250 forintot kell fizetnünk érte.

Németországban galibát okoztak a sorban következő rendszámok

Történt ugyan, hogy Aachen városában éveken át gond nélkül kiadták az AC-AB rendszámokat. Az egyik német szakszervezet (GdP) most követeli ezek betiltását, ugyanis ezen rövidítések egy demokráciaellenes üzenetet közvetítenek. Mégpedig ez a rövidítés az angol "All Cops Are Bastards" kifejezésre utalhat, amely magyarra fordítva annyit tesz: „minden zsaru rohadék". A rendszámtáblát azért nem tiltották be, mert jogilag egy szürke zóna, ugyanis túl nagy csoportot céloz, és nem konkrétan egy rendőr személy ellen irányul, így nem lehet sértésnek számítani.

Ez a rendszám egy ideológiailag motivált gyűlöletképet terjeszt, és már önmagában is szembemegy a társadalmi normákkal. - nyilatkozta Thorsten Schleheider, a GdP egyik vezetője