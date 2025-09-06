szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Egyetem

2 órája

Egyetlen pályázó volt csak a MATE rektori székére

Címkék#Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem#Gyuricza Csaba#MATE#pályázat

Koszorus Rita

Pénteken tartotta ülését a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Szenátusa. Az ülésen a tagok egyhangúan támogatták a jövő tavasszal induló új rektori ciklusra benyújtott egyetlen pályázat készítőjét, az egyetem jelenlegi rektorát, Gyuricza Csabát. A rektor aspiráns bemutatta a következő öt évre vonatkozó célkitűzéseket és a stratégiai tervet, amelyet a szenátus támogatott. S egyúttal felterjesztette Gyuricza Csaba rektori pályázatát az egyetem fenntartój felé. 

 

