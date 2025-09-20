szeptember 20., szombat

Együtt menekültek a riadt lakókkal a lakásból

Harsányi Miklós
Együtt menekültek a riadt lakókkal a lakásból

– Biztonság Hete 2025 – hogy holnap is biztonságában légy – ezzel a szlogennel indította útjára a kilencedik alkalommal megszervezett programot a  Magyar Biztosítók Szövetsége és az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága számos együttműködő- és társszervvel karöltve, köztük a katasztrófavédelemmel is.

Fotó: Somogy VMKI

– Szeptember harmadik hetében több iskolában jelent meg a Somogy Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság is, erősítve a diákok tűzvédelmi ismereteit – tájékoztatott pénteken a somogyi katasztrófavédelem. – A somogyi tűzoltók kisfilmeken keresztül világítottak rá, hogy a lakástüzek kialakulásához egy apró figyelmetlenség is elég. A VR szemüvegen keresztül egy élethű káreset helyszínére csöppenhettek a diákok, ahonnan együtt menekültek a riadt lakókkal, de a kezdeti szabadtéri tűz oltását is kipróbálhatták az érdeklődők.

A füstérzékelő életet menthet, ezért ajánlott minden családnak beszereznie egy ilyen „őrangyalt”.

 

 

