Elbontották Fonyód ikonikus építményét

Tavasszal azonban le kellett zárni a környékét, mert a keresztgerenda szerkezete romlani kezdett. A későbbi szakértői vizsgálatok igazolták a félelmeket: a fa több helyen elkorhadt, ezért az ikonikus emlékmű bontása elkerülhetetlenné vált.

Így fest bontás közben a fonyódi kettőskereszt

Forrás: Erdei Barnabás Facebook oldala

A 18 méteres Millenniumi Apostoli Kettőskereszt több mint húsz éven át nemcsak vallási szimbólum volt, hanem Fonyód egyik legismertebb látványosságának számított. Az emlékmű tövéből számtalan látogató gyönyörködött a Balatonra nyíló páratlan panorámában.