Emlékmű

1 órája

Elbontották Fonyód ikonikus építményét

Címkék#Balaton#fonyódi#Millenniumi Apostoli Kettőskereszt#Zimonyi László#emlékmű

A fonyódi Szaplonczay-sétány egyik jelképe volt a Zimonyi László tervei alapján készült kettőskereszt, amely 2001 óta magasodott a Balaton partján.

Tavasszal azonban le kellett zárni a környékét, mert a keresztgerenda szerkezete romlani kezdett. A későbbi szakértői vizsgálatok igazolták a félelmeket: a fa több helyen elkorhadt, ezért az ikonikus emlékmű bontása elkerülhetetlenné vált. 

Bontás közben
Így fest bontás közben a fonyódi kettőskereszt
Forrás: Erdei Barnabás Facebook oldala

A 18 méteres Millenniumi Apostoli Kettőskereszt több mint húsz éven át nemcsak vallási szimbólum volt, hanem Fonyód egyik legismertebb látványosságának számított. Az emlékmű tövéből számtalan látogató gyönyörködött a Balatonra nyíló páratlan panorámában.

Az ikonikus emlékmű bontása elkerülhetetlenné vált
 Az ikonikus emlékmű bontása elkerülhetetlenné vált 
Forrás: Erdei Barnabás Facebook oldala

 

 

