Emlékmű
1 órája
Elbontották Fonyód ikonikus építményét
A fonyódi Szaplonczay-sétány egyik jelképe volt a Zimonyi László tervei alapján készült kettőskereszt, amely 2001 óta magasodott a Balaton partján.
Tavasszal azonban le kellett zárni a környékét, mert a keresztgerenda szerkezete romlani kezdett. A későbbi szakértői vizsgálatok igazolták a félelmeket: a fa több helyen elkorhadt, ezért az ikonikus emlékmű bontása elkerülhetetlenné vált.
A 18 méteres Millenniumi Apostoli Kettőskereszt több mint húsz éven át nemcsak vallási szimbólum volt, hanem Fonyód egyik legismertebb látványosságának számított. Az emlékmű tövéből számtalan látogató gyönyörködött a Balatonra nyíló páratlan panorámában.
