Van pénz autóra: százasával adják el az elektromos és hibrid kocsikat, a vásárlók többége egy összegben fizet

Somogy vármegyében is nagy kereslet van, a hibrid és az elektromos autókra, és egyre többen tehetik meg hogy az autózás ezen hajtását válasszák. A piaci kínálat átalakulóban van, a teljesen önálló robbanó motor működésű modellek száma a kínálatokban is csökken. Egyre több helyen, köztük megyénkben is teret hódítanak a kínai elektromos autó modellek.

Somogyban a kereslet élénkül a tisztán elektromos autók iránt.

Forrás: vg.hu

Van kereslet az új hibrid és elektromos autókra

A kereslet élénkül a tisztán elektromos autók iránt, de akik még nem is szavaznak bizalmat a tisztán elektromos autóknak, azok is találnak alternatívát a hibrid modellekkel. Az előző negyed évben közel 200 autót adtunk el. Magánszemélyeknél jellemzőbb a lízing nélküli vásárlás, cégek esetében pedig inkább lízing formájában vásárolnak új autókat – mondta Szabó Péter, a Toyota Koto Kaposvár szalonvezetője. A kereslet a hibrid és elektromos autók iránt nő Somogyban, és a jövőben sem számítanak másra a piacon. Az autó vásárlások fizetési formája eltérő magánszemélyek és cégek esetében is. A lakossági vevők körében, ha elérhető valamilyen központilag kamat támogatott hitel, akkor jobban választják ezt a fizetési megoldást, de az esetek többségében általában az egy összegű fizetést választják.

Önmagában ha valaki egy új autó vásárlásán gondolkodik, akkor általában körül néz a piacon a kínált modellek között. Sokan az ár/érték arányt szem előtt tartva, változtatják meg egy-egy márka iránti szeretetüket és hűségüket, amint találnak egy kedvezőbb ajánlatot. A kereskedők, értékesítők tapasztalatai szerint a vásárlók már nem tartanak a kínai autóktól, keresik őket. Az emberek véleménye ezen autók műszaki tartalmáról, pozitív irányba megváltozott. Elmondottak alapján ezen modellek ár/érték arányban nagyon versenyképesek más gyártókkal.

Melyikkel olcsóbb 1 kilométer út megtétele?

Ezekben a hetekben, hónapokban fogjuk a negyedik kínai márkát elkezdeni forgalmazni – mondta Máté Márton járműmérnök, az Autó Máté Kft. tulajdonos, ügyvezetője. Maga az elektromos autózással kapcsolatban rengeteg dilemma és kérdés merül fel bennünk, ennek általában az az oka, hogy nem rendelkezünk kellő mennyiségű és megfelelő minőségű műszaki ismeretekkel. Egy kilométer megtételéhez szükséges elektromos energia előállítása messze menően nem olyan költség, mint egy robbanómotoros jármű esetén - mondta Máté Márton.