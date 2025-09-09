2 órája
Van pénz autóra: százasával adják el az elektromos és hibrid kocsikat, a vásárlók többége egy összegben fizet
Az európai piacon egyre több kínai elektromos autó modell is megjelenik, amelyeket a lakosság már egyre inkább keres. A hibrid és elektromos autók iránt egyre nagyobb a kereslet Somogyban is. A vásárlók többsége egy összegben fizeti ki az új autót, nem vacakolnak a hitelkonstrukciókkal.
Fotó: Ádám János
Somogy vármegyében is nagy kereslet van, a hibrid és az elektromos autókra, és egyre többen tehetik meg hogy az autózás ezen hajtását válasszák. A piaci kínálat átalakulóban van, a teljesen önálló robbanó motor működésű modellek száma a kínálatokban is csökken. Egyre több helyen, köztük megyénkben is teret hódítanak a kínai elektromos autó modellek.
Van kereslet az új hibrid és elektromos autókra
A kereslet élénkül a tisztán elektromos autók iránt, de akik még nem is szavaznak bizalmat a tisztán elektromos autóknak, azok is találnak alternatívát a hibrid modellekkel. Az előző negyed évben közel 200 autót adtunk el. Magánszemélyeknél jellemzőbb a lízing nélküli vásárlás, cégek esetében pedig inkább lízing formájában vásárolnak új autókat – mondta Szabó Péter, a Toyota Koto Kaposvár szalonvezetője. A kereslet a hibrid és elektromos autók iránt nő Somogyban, és a jövőben sem számítanak másra a piacon. Az autó vásárlások fizetési formája eltérő magánszemélyek és cégek esetében is. A lakossági vevők körében, ha elérhető valamilyen központilag kamat támogatott hitel, akkor jobban választják ezt a fizetési megoldást, de az esetek többségében általában az egy összegű fizetést választják.
Önmagában ha valaki egy új autó vásárlásán gondolkodik, akkor általában körül néz a piacon a kínált modellek között. Sokan az ár/érték arányt szem előtt tartva, változtatják meg egy-egy márka iránti szeretetüket és hűségüket, amint találnak egy kedvezőbb ajánlatot. A kereskedők, értékesítők tapasztalatai szerint a vásárlók már nem tartanak a kínai autóktól, keresik őket. Az emberek véleménye ezen autók műszaki tartalmáról, pozitív irányba megváltozott. Elmondottak alapján ezen modellek ár/érték arányban nagyon versenyképesek más gyártókkal.
Melyikkel olcsóbb 1 kilométer út megtétele?
Ezekben a hetekben, hónapokban fogjuk a negyedik kínai márkát elkezdeni forgalmazni – mondta Máté Márton járműmérnök, az Autó Máté Kft. tulajdonos, ügyvezetője. Maga az elektromos autózással kapcsolatban rengeteg dilemma és kérdés merül fel bennünk, ennek általában az az oka, hogy nem rendelkezünk kellő mennyiségű és megfelelő minőségű műszaki ismeretekkel. Egy kilométer megtételéhez szükséges elektromos energia előállítása messze menően nem olyan költség, mint egy robbanómotoros jármű esetén - mondta Máté Márton.
Hozzzátette: gondoljuk azt végig első körben, hogy a robbanómotoros járművek üzemanyag előállítása egy rendkívül összetett folyamat eredménye. A nyers kőolaj kitermelése után számos egyéb folyamaton kell még a fekete aranynak átesnie, úgy mint szállítás, elosztás, finomítás, hogy azt végtermékként, autónkba tudjuk tankolni. Ezzel szemben, vannak olyan elektromos modellek, amelyeknek tetején egy napelem panel található, amely nap sütés hatására, egyből elektromos energiát tud előállítani számunkra. – Ha a két üzemanyag típust egymás mellé teszem, akkor szinte tisztán látszik, hogy az előállítási költség és ezeknek a környezetvédelmi lábnyoma között mekkora különbség van – emelte ki Máté Márton
Mi a titka a kínai elektromos autóknak?
A jövőben a jármű állomány körülbelül 25 százalék vagy talán kicsit több, de részben vagy teljesen elektromos hajtású járművekből tevődik majd össze. Kína ezeket az előrejelzéseket, trendeket jóval, évekkel ezelőtt felismerte, és így tudatosan készült számos ipar mellett az autóiparban is erre. Számos nyersanyag bányát, valamint rengeteg az éves során az autógyártásban használt technológiát átvett, fejlesztett.
A kínai elektromos autók előnyei:
- Versenyképes ár/érték arány
- Fejlett akkumulátor-technológia
- Gyorsan fejlődő szervizhálózat
- Modern, prémium belső kialakítás
- Folyamatos modellfrissítések és fejlesztések
– Kína sok energiát és pénzt tett bele az elektrifikációban, és Kínában már nagyobb hányadban van belföldön, az elektromos autók eladása, mint a világ többi pontján, ugyan ez elmondható gazdagabb országokban, mint mondjuk Svédországban vagy Norvégiában – mondta Máté Márton
Kijelenthető, hogy ahogy Európában, úgy hazánkban és Somogy vármegyében is egyre nő az elektromos autók iránti kereslet és vásárlás.