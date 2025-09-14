Jön a szezon: kinek éri meg elektromos fűtőpanelre váltani?

Sokak fejében él még a köztudat, hogy elektromos fűtőpanellel sokkal drágább fűteni, mint gázzal vagy bármilyen más fűtési alternatívával. Pedig, ahogy az elektromos autóknál is beigazolódni látszik, hogy lehet gazdaságosan üzemeltetni, úgy a fűtőpanelek létjogosultságát is egyre több tényező igazolja. Lássuk, mit mond a szakember.

Az elektromos fűtőpanel használata csökkentheti a fűtésszámládat

Fotó: Havran Zoltán

Hamarosan indul a fűtési szezon, mi pedig körmünket rágva már most azon aggódunk, hogy fűthetnénk a leginkább költséghatékonyan. Menjen egész nap a gáz takarékon, majd estére tekerjük fel, aztán újra vissza? Fűtsünk klímával? Vagy váltsunk más alternatívákra? Új eszköz hódít teret a piacon, ami nem más, mint az elektromos fűtőpanel.

Mi is valójában az elektromos fűtőpanel?

Az elektromos fűtőpanel egy olyan fűtőberendezés, amely közvetlenül a villamos energiát alakítja át hővé. Működési elve azon alapul, hogy a készülékben található fűtőszálak elektromos áram hatására felmelegszenek, és a keletkező hő leadásával melegítik fel a környezetüket.

A hőleadás többnyire kétféle módon történik: konvekcióval, amikor a panel felmelegíti a körülötte áramló levegőt, valamint sugárzással, amikor közvetlenül a helyiségben lévő tárgyakat és felületeket melegíti.

Az, hogy egyre többen keresik ezt a fajta fűtési megoldást nem véletlen. Ahogy a napelemek egyre inkább tért hódítanak és ahogy a földgáz fogyasztói ára növekszik, úgy gondolkoznak egyre többen azon, hogy az elektromos áramot használják fel a fűtési rendszereikhez is.

A fűtőpanelek hatékonysága sok tényezőtől függ

Forrás: lángikft.hu

Kinek érdemes használnia az elektromos fűtőpanelt?

A válasz pedig: az attól függ. A kérdés megválaszolás komolyan elgondolkodtat minden valamire való fűtésszerelőt, hiszen rengeteg tényezőtől függ hol és miként tud hatékonyan működni az eszköz.

– Igen, létezik ilyen teljesen opcionális helyzet, amikor az elektromos fűtőpanel használata valóban költséghatékony tud lenni. Ehhez azonban fontos az, hogy megfelelő legyen az ingatlan falazatszigetelése és a nyílászárók is újak legyenek. De itt nem állnék meg, mert ahhoz, hogy valóban jól járjon az ember vele a legjobb az, ha önmaga tudja megtermelni a működtetéséhez szükséges áramot. Ebben az esetben talán és hangsúlyozom csak talán érdemes a váltáson gondolkodni – mondta el Várhelyi Gábor, barcsi fűtésszerelő.