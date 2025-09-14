szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fűtés kérdés

1 órája

Jön a szezon: kinek éri meg elektromos fűtőpanelre váltani?

Címkék#hőmérséklet#fűtőpanel#készülék#rendszer#elektromos#földgáz#árak

A fűtést kérdést jobb nem sokáig halogatni, a helyzet az, lassan, de indul a szezon. A legújabb felvetések szerint megéri elektromos fűtőpanelre váltani, azonban sok kritériumnak meg kell hozzá felelni, hogy valóban meg is érje.

Dombi Regina
Jön a szezon: kinek éri meg elektromos fűtőpanelre váltani?

Megéri a gázos fűtést elektromos fűtőpanelekkel helyettesíteni?

Fotó: Mészáros Mátyás

Sokak fejében él még a köztudat, hogy elektromos fűtőpanellel sokkal drágább fűteni, mint gázzal vagy bármilyen más fűtési alternatívával. Pedig, ahogy az elektromos autóknál is beigazolódni látszik, hogy lehet gazdaságosan üzemeltetni, úgy a fűtőpanelek létjogosultságát is egyre több tényező igazolja. Lássuk, mit mond a szakember.

elektromos fűtőpanel
Az elektromos fűtőpanel használata csökkentheti a fűtésszámládat
Fotó: Havran Zoltán

Hamarosan indul a fűtési szezon, mi pedig körmünket rágva már most azon aggódunk, hogy fűthetnénk a leginkább költséghatékonyan. Menjen egész nap a gáz takarékon, majd estére tekerjük fel, aztán újra vissza? Fűtsünk klímával? Vagy váltsunk más alternatívákra? Új eszköz hódít teret a piacon, ami nem más, mint az elektromos fűtőpanel.

Mi is valójában az elektromos fűtőpanel?

Az elektromos fűtőpanel egy olyan fűtőberendezés, amely közvetlenül a villamos energiát alakítja át hővé. Működési elve azon alapul, hogy a készülékben található fűtőszálak elektromos áram hatására felmelegszenek, és a keletkező hő leadásával melegítik fel a környezetüket.

A hőleadás többnyire kétféle módon történik: konvekcióval, amikor a panel felmelegíti a körülötte áramló levegőt, valamint sugárzással, amikor közvetlenül a helyiségben lévő tárgyakat és felületeket melegíti.

Az, hogy egyre többen keresik ezt a fajta fűtési megoldást nem véletlen. Ahogy a napelemek egyre inkább tért hódítanak és ahogy a földgáz fogyasztói ára növekszik, úgy gondolkoznak egyre többen azon, hogy az elektromos áramot használják fel a fűtési rendszereikhez is.

A fűtőpanelek hatékonysága sok tényezőtől függ
Forrás: lángikft.hu

Kinek érdemes használnia az elektromos fűtőpanelt?

A válasz pedig: az attól függ. A kérdés megválaszolás komolyan elgondolkodtat minden valamire való fűtésszerelőt, hiszen rengeteg tényezőtől függ hol és miként tud hatékonyan működni az eszköz.

– Igen, létezik ilyen teljesen opcionális helyzet, amikor az elektromos fűtőpanel használata valóban költséghatékony tud lenni. Ehhez azonban fontos az, hogy megfelelő legyen az ingatlan falazatszigetelése és a nyílászárók is újak legyenek. De itt nem állnék meg, mert ahhoz, hogy valóban jól járjon az ember vele a legjobb az, ha önmaga tudja megtermelni a működtetéséhez szükséges áramot. Ebben az esetben talán és hangsúlyozom csak talán érdemes a váltáson gondolkodni – mondta el Várhelyi Gábor, barcsi fűtésszerelő.

20250124_kiegettkemeny_ut (1)
Fontos döntés lehet eldönteni, mi lenne a leghatékonyabb fűtési mechanizmus otthonunkban
Fotó: Unger Tamás

A modern elektromos fűtőpanelek gyakran termosztáttal és intelligens vezérlőrendszerrel vannak felszerelve, így képesek pontosan szabályozni a kívánt hőmérsékletet, és energiatakarékos módon működni. Az ilyen fűtési megoldások előnye, hogy nem igényelnek kéményt, csővezeték-rendszert vagy külön kazánt, tisztán üzemelnek, könnyen telepíthetők, és gyorsan reagálnak a hőigény változásaira. Emiatt gyakran alkalmazzák őket kiegészítő vagy fő fűtési megoldásként is, különösen jól szigetelt épületekben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu