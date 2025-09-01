szeptember 1., hétfő

E-bike

1 órája

Egy zsák pénzt költenek rá, na de kik és miért?

#bike#elv#elektromotor#gázkar#kerékpár#táv#elektromos#kerékpáros

Manapság sok esetben igyekszünk a dolgainkat kényelmesen megoldani. Az elektromos kerékpárok és hasonlatos társaik talán éppen ennek köszönhetik egyre növekvő népszerűségüket.

Dombi Regina
Egyre többen választják az elektromos kerékpárt

Forrás: jobringa.hu

Elektromos kerékpárt cirka 350 000 forintért már tudsz vásárolni, de a határ a csillagos ég, akár 3 és fél millió forintot is kiadhatsz érte. Elektromos rásegítésű kerékpárt is találtunk csillagászati árakban, közel 7 000 000 forintot kóstál például az egyik típus. De mielőtt tovább rugóznánk az árakon, inkább azt vizsgáljuk meg, miért is költ valaki ilyen kerékpárokra. 

elektromos
Miért olyan népszerű az elektromos kerékpár?
Forrás: kerékpárguru.hu

Az elektromos kerékpár és az elektromos rásegítésű kerékpár első ránézésre nagyon hasonlónak tűnhet, de működési elvükben és használati élményükben alapvető különbségek vannak. Vásárlásuk esetében pedig pont az utóbbi, ami a legtöbbször az egyik vagy a másik irányába viszi el a választást. 

Elektromos kerékpárok szelik Somogy útjait

Az elektromos kerékpár (e-bike) úgy működik, hogy a beépített elektromotor teljesen önállóan képes hajtani a járművet, a pedálozás nem feltétlenül szükséges. A motor működését általában gázkar vagy nyomógomb szabályozza, így a kerékpár inkább egy könnyű, csendes robogóra emlékeztet, amelynél a pedál inkább csak tartalék vagy kiegészítő funkció. A felhasználók ezt azért kedvelik, mert minimális erőfeszítéssel, szinte teljesen izzadás nélkül eljuthatnak egyik pontról a másikra. Idősebbek, mozgásukban korlátozottabbak, vagy akik egyszerűen kényelmesebb közlekedést keresnek, szívesen választják ezt a típust.

Az elektromos rásegítésű kerékpár (pedelec) ezzel szemben más elven működik: a motor csak akkor kapcsol be, ha a kerékpáros tekeri a pedált, és a hajtást a rendszer a felhasználó erőfeszítésével arányosan segíti. Ez azt jelenti, hogy a kerékpáros mindig aktív részese a hajtásnak, a motor csupán könnyebbé teszi az emelkedők leküzdését, a szembe szél elleni küzdelmet vagy a hosszabb távok teljesítését. A használók körében azért népszerű, mert sportos élményt nyújt, megmarad a kerékpározás érzése, ugyanakkor kevésbé fárasztó és jobban tervezhető a teljesítmény. Gyakran választják azok, akik szeretnének mozogni, de nem akarnak teljesen kimerülni, például munkába járáskor vagy túrázás közben.

A túrázók közül sokan kedvelik a rásegítős kerékpárt
Forrás: budavarihusvet.hu

Ami mindegyik mellett szólhat

– Mi egyre több rásegítős kerékpárt adunk el, a legtöbbször túrázóknak. A fanatikusok persze nem kötnek kompromisszumot, de azért egyre szélesebb a köre azoknak, akik megalkusznak önmagukkal is, és vesznek egy rásegítős kerékpárt, mivel az jelentősen megkönnyíti még a nehezebb túrákat is. A rásegítős kerékpárral még élvezetesebb lehet a túra, hiszen kevésbé megterhelő egy-egy dombon feltekerni. Többet választják az ilyen kerékpárt azok közül is, akik eddig nem nagyon mentek neki egy komolyabb túrának, most viszont egy ilyen kétkerekűvel hosszabb távokat is be mernek vállalni – mondta el Torma István, az egyik kerékpárokat értékesítő somogyi üzlet tulajdonosa. 

A szakember összefoglalta pár lépésben miért érdemes ezeket a közlekedési eszközöket választani. 

  • Sokkal hosszabb távok tehetők meg, kevesebb erőfeszítéssel!
  • Hatalmas segítség lehet azoknak, akik újra kezdenénk a sportolást – A rásegítés mértékét pedig könnyedén állíthatod – így akár intenzíven, akár mérsékelve is tekerhetünk.
  • Hosszú távon jó befektetésnek számítanak – bár mélyen a zsebbe kell nyúlni, amikor először megvásároljuk, de nem kell üzemanyagra, parkolásra, és a karbantartása is olcsóbb.
  • Stabil és megbízható – A fékek erősebbek, a sebességszintek pedig szabályozhatóak, így könnyebben alkalmazkodik a sofőr reakcióihoz, használatukkor azonban fontos a védőeszközök használata.
Az elektromos kerékpár az időseknek is kifejezetten ajánlott, hiszen kevésbé terheli meg őket
Forrás: digitalyhungary.hu

A fő különbség az, hogy az elektromos kerékpár képes önállóan hajtani, míg az elektromos rásegítésű kerékpár csak akkor segít, ha a kerékpáros maga is pedálozik. Az előbbit a kényelemért, az utóbbit a sportos, de mégis könnyített élményért kedvelik. 

 

