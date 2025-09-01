Egy zsák pénzt költenek rá, na de kik és miért?

Elektromos kerékpárt cirka 350 000 forintért már tudsz vásárolni, de a határ a csillagos ég, akár 3 és fél millió forintot is kiadhatsz érte. Elektromos rásegítésű kerékpárt is találtunk csillagászati árakban, közel 7 000 000 forintot kóstál például az egyik típus. De mielőtt tovább rugóznánk az árakon, inkább azt vizsgáljuk meg, miért is költ valaki ilyen kerékpárokra.

Miért olyan népszerű az elektromos kerékpár?

Forrás: kerékpárguru.hu

Az elektromos kerékpár és az elektromos rásegítésű kerékpár első ránézésre nagyon hasonlónak tűnhet, de működési elvükben és használati élményükben alapvető különbségek vannak. Vásárlásuk esetében pedig pont az utóbbi, ami a legtöbbször az egyik vagy a másik irányába viszi el a választást.

Elektromos kerékpárok szelik Somogy útjait

Az elektromos kerékpár (e-bike) úgy működik, hogy a beépített elektromotor teljesen önállóan képes hajtani a járművet, a pedálozás nem feltétlenül szükséges. A motor működését általában gázkar vagy nyomógomb szabályozza, így a kerékpár inkább egy könnyű, csendes robogóra emlékeztet, amelynél a pedál inkább csak tartalék vagy kiegészítő funkció. A felhasználók ezt azért kedvelik, mert minimális erőfeszítéssel, szinte teljesen izzadás nélkül eljuthatnak egyik pontról a másikra. Idősebbek, mozgásukban korlátozottabbak, vagy akik egyszerűen kényelmesebb közlekedést keresnek, szívesen választják ezt a típust.

Az elektromos rásegítésű kerékpár (pedelec) ezzel szemben más elven működik: a motor csak akkor kapcsol be, ha a kerékpáros tekeri a pedált, és a hajtást a rendszer a felhasználó erőfeszítésével arányosan segíti. Ez azt jelenti, hogy a kerékpáros mindig aktív részese a hajtásnak, a motor csupán könnyebbé teszi az emelkedők leküzdését, a szembe szél elleni küzdelmet vagy a hosszabb távok teljesítését. A használók körében azért népszerű, mert sportos élményt nyújt, megmarad a kerékpározás érzése, ugyanakkor kevésbé fárasztó és jobban tervezhető a teljesítmény. Gyakran választják azok, akik szeretnének mozogni, de nem akarnak teljesen kimerülni, például munkába járáskor vagy túrázás közben.