1 órája
Megelégelték az autósok az úton cikázó rollereseket – kemény üzenetet küldtek a sokkoló balesetek után
Megrázó eset történt a közelmúltban Kaposvár belvárosában: egy fiatal lányt kellett a mentőknek súlyos sérülésekkel kórházba szállítani, miután elektromos rollerrel szenvedett balesetet. Elektromos roller: ősszel megváltoznak az útviszonyok, veszélyek sokasága leselkedik a fiatalokra, a borzalmas bukások könnyen életveszélyes helyzetbe sodorhatják a kamaszokat.
Egymást érik a hírek, amelyeknek főszereplői az elektromos roller és azok használói, pontosabban áldozatai: a Bethesda Gyermekkórház például egy 13 éves fiú nyílt felkarcsont töréséről tett közzé röntgenképet Facebook oldalán, derült ki az Autós Nagykoalíció (ANK) tájékoztatójából.
Roller, Kresz, bukósisak, közlekedés – legfontosabb a biztonság
- A bejegyzésben szomorú statisztikát is adtak: a megelőző hét hónap alatt csak a saját ellátásukban pontosan 202 rollerbalesetet szenvedett gyermeket kezeltek, írta az ANK.
- Öt százalékuk súlyos, vagy életveszélyes állapotban érkezett és minden ötödik gyermek fejsérülést
is szenvedett.
- Az elmúlt nyáron sajnos több esetben olvashattunk halálos végkimenetelű elektromosroller-balesetekről is.
Elektromos roller: borzalmas bukások, sokkoló sérülések
Vitán felül áll, hogy a kialakult helyzetet kezelni kell, ezért áttekintjük, hogy milyen szabályok mentén zajlik jelenleg ezeknek az eszközöknek a használata és mi várható a szabályok módosítása után, közölte az ANK. A hatályos KRESZ-ben mindhiába keresünk a roller szóra, nincs találat. A jelenlegi szabályozás nem tartalmaz önálló jogi kategóriát a meghajtással rendelkező rollerekre. Joghézag tátong, mert hivatalosan nem létezik a roller járműkategória.
– Jobb híján a nemzetközi gyakorlatokból átvett kategóriákat használjuk, ami a kisebb járművek esetében legfeljebb 25 km/órás végsebességet és maximum 300 Wattos teljesítményt jelentenek – hívták fel a figyelmet. – Ezekre a rollerekre a kerékpárokra érvényben lévő szabályokat alkalmazzuk. Az ennél nagyobb teljesítményű, vagy végsebességű rollerek esetében a segéd-motorkerékpárokra vonatkozó szabályok vannak érvényben.
Öt jó tanács a biztonság érdekében
Az ANK azt tanácsolja, hogy ha valaki a rollert választja közlekedési eszközként az alábbi öt jó tanácsot
feltétlenül fogadja meg saját és mások biztonsága érdekében:
- A KRESZ szabályaival maradéktalanul legyünk tisztában, és tartsuk is be azokat!
- Számítsunk arra, hogy a közlekedés egyéb résztvevői nincsenek tisztában járművünk
képességeivel.
- Még a legrövidebb utakra is vegyünk fel megfelelő minőségű védőfelszerelést: ha nem is
komoly motorosruházatról, de bukósisakról, térd- és könyökvédőről feltétlenül
gondoskodjunk.
- Fontos a láthatóság is: nem csak a roller megfelelő világításáról kell gondoskodnunk, de
ruházatunkat is egészítsük ki a láthatóságot javító mellénnyel, vagy fényvisszaverő
eszközökkel.
- Végül: nem muszáj kimaxolni a roller tudását minden szituációban, itt is érvényes a lassan
járj, tovább érsz mondásunk.
Némelyik fiatal életveszélyesen közlekedik
Rétsági Attila kaposvári gépjárműoktató hétfőn elmondta: sok e-rolleres össze-vissza száguldozik. Bár van, aki betartja a KRESZ szabályokat, sokan viszont nem figyelnek az előírásokra. Olyat is látott, amikor ketten álltak a rolleren. A szakember szerint a tanulóvezetők oktatásakor szükség van a fokozott figyelemre, egyik-másik rolleres ugyanis áthajt a zebrán, némelyik életveszélyesen közlekedik.
Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök, a Kaposvári Rendőr-kapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja hangsúlyozta: az elektromos-rollereseknek érdemes figyelniük az utak állapotára, a kerék könnyen kifordulhat, ami bukáshoz vezethet. Részben a sebességtől függ, hogy a közlekedők könnyű vagy súlyos sérülést szenvednek. Oancea György simonfai háziorvos hétfőn kiemelte: gond, hogy sok fiatal védőfelszerelés – például bukósisak – nélkül száguldozik. A horzsolástól a töréseken át akár súlyos koponyasérüléseket is elszenvedhetnek a közlekedők.
– A Balaton parton is gyorsan mennek az e-rolleresek, élvezik a sebesség mámorát – mondta hétfőn Molnár Tibor kaposvári motorkereskedő. – A roller veszélye a kis kerék. Sajnos, több helyen elég rossz az utak állapota és ha az első kerék elakad, máris megvan a baj és nagyon összetörhetik magukat a fiatalok.
Megrázó eset történt Kaposváron
Augusztus 24-én, az esti órákban megrázó eset történt Kaposvár belvárosában. Egy fiatal lányt kellett a mentőknek súlyos sérülésekkel kórházba szállítani, miután elektromos rollerrel szenvedett balesetet – erősítette meg az Országos Mentőszolgálat.
Információink szerint egy nagyobb, fiatalokból álló társaság rollerezett együtt, amikor a baleset történt.