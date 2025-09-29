Megelégelték az autósok az úton cikázó rollereseket – kemény üzenetet küldtek a sokkoló balesetek után

Egymást érik a hírek, amelyeknek főszereplői az elektromos roller és azok használói, pontosabban áldozatai: a Bethesda Gyermekkórház például egy 13 éves fiú nyílt felkarcsont töréséről tett közzé röntgenképet Facebook oldalán, derült ki az Autós Nagykoalíció (ANK) tájékoztatójából.

A bejegyzésben szomorú statisztikát is adtak: a megelőző hét hónap alatt csak a saját ellátásukban pontosan 202 rollerbalesetet szenvedett gyermeket kezeltek, írta az ANK.

Öt százalékuk súlyos, vagy életveszélyes állapotban érkezett és minden ötödik gyermek fejsérülést

is szenvedett. Az elmúlt nyáron sajnos több esetben olvashattunk halálos végkimenetelű elektromosroller-balesetekről is.

Vitán felül áll, hogy a kialakult helyzetet kezelni kell, ezért áttekintjük, hogy milyen szabályok mentén zajlik jelenleg ezeknek az eszközöknek a használata és mi várható a szabályok módosítása után, közölte az ANK. A hatályos KRESZ-ben mindhiába keresünk a roller szóra, nincs találat. A jelenlegi szabályozás nem tartalmaz önálló jogi kategóriát a meghajtással rendelkező rollerekre. Joghézag tátong, mert hivatalosan nem létezik a roller járműkategória.

– Jobb híján a nemzetközi gyakorlatokból átvett kategóriákat használjuk, ami a kisebb járművek esetében legfeljebb 25 km/órás végsebességet és maximum 300 Wattos teljesítményt jelentenek – hívták fel a figyelmet. – Ezekre a rollerekre a kerékpárokra érvényben lévő szabályokat alkalmazzuk. Az ennél nagyobb teljesítményű, vagy végsebességű rollerek esetében a segéd-motorkerékpárokra vonatkozó szabályok vannak érvényben.

Öt jó tanács a biztonság érdekében

Az ANK azt tanácsolja, hogy ha valaki a rollert választja közlekedési eszközként az alábbi öt jó tanácsot

feltétlenül fogadja meg saját és mások biztonsága érdekében: