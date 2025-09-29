szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

45 perce

Megelégelték az autósok az úton cikázó rollereseket – kemény üzenetet küldtek a sokkoló balesetek után

Címkék#Rétsági Attila#balesetek#szabály#rendőr#hírek

Megrázó eset történt a közelmúltban Kaposvár belvárosában: egy fiatal lányt kellett a mentőknek súlyos sérülésekkel kórházba szállítani, miután elektromos rollerrel szenvedett balesetet. Elektromos roller: ősszel megváltoznak az útviszonyok, veszélyek sokasága leselkedik a fiatalokra, a borzalmas bukások könnyen életveszélyes helyzetbe sodorhatják a kamaszokat.

Harsányi Miklós
Megelégelték az autósok az úton cikázó rollereseket – kemény üzenetet küldtek a sokkoló balesetek után

Fotó: Shutterstock

Egymást érik a hírek, amelyeknek főszereplői az elektromos roller és azok használói, pontosabban áldozatai: a Bethesda Gyermekkórház például egy 13 éves fiú nyílt felkarcsont töréséről tett közzé röntgenképet Facebook oldalán, derült ki az Autós Nagykoalíció (ANK) tájékoztatójából.

Elektromos rollerek: balesetnél helyszínelnek a rendőrök Kaposváron
Elektromos roller: balesetnél helyszínelnek a rendőrök Kaposváron

 

Roller, Kresz, bukósisak, közlekedés – legfontosabb a biztonság

  •  A bejegyzésben szomorú statisztikát is adtak: a megelőző hét hónap alatt csak a saját ellátásukban pontosan 202 rollerbalesetet szenvedett gyermeket kezeltek, írta az ANK. 
  • Öt százalékuk súlyos, vagy életveszélyes állapotban érkezett és minden ötödik gyermek fejsérülést
    is szenvedett. 
  • Az elmúlt nyáron sajnos több esetben olvashattunk halálos végkimenetelű elektromosroller-balesetekről is.

 

 

Elektromos roller: borzalmas bukások, sokkoló sérülések

Vitán felül áll, hogy a kialakult helyzetet kezelni kell, ezért áttekintjük, hogy milyen szabályok mentén zajlik jelenleg ezeknek az eszközöknek a használata és mi várható a szabályok módosítása után, közölte az ANK.   A hatályos KRESZ-ben mindhiába keresünk a roller szóra, nincs találat. A jelenlegi szabályozás nem tartalmaz önálló jogi kategóriát a meghajtással rendelkező rollerekre. Joghézag tátong, mert hivatalosan nem létezik a roller járműkategória.

–  Jobb híján a nemzetközi gyakorlatokból átvett kategóriákat használjuk, ami a kisebb járművek esetében legfeljebb 25 km/órás végsebességet és maximum 300 Wattos teljesítményt jelentenek – hívták fel a figyelmet. – Ezekre a rollerekre a kerékpárokra érvényben lévő szabályokat alkalmazzuk. Az ennél nagyobb teljesítményű, vagy végsebességű rollerek esetében a segéd-motorkerékpárokra vonatkozó szabályok vannak érvényben. 

 

Öt jó tanács a biztonság érdekében

Az ANK azt  tanácsolja, hogy ha valaki a rollert választja közlekedési eszközként az alábbi öt jó tanácsot
feltétlenül fogadja meg saját és mások biztonsága érdekében: 

  • A KRESZ szabályaival maradéktalanul legyünk tisztában, és tartsuk is be azokat! 
  •  Számítsunk arra, hogy a közlekedés egyéb résztvevői nincsenek tisztában járművünk
    képességeivel. 
  •  Még a legrövidebb utakra is vegyünk fel megfelelő minőségű védőfelszerelést: ha nem is
    komoly motorosruházatról, de bukósisakról, térd- és könyökvédőről feltétlenül
    gondoskodjunk. 
  • Fontos a láthatóság is: nem csak a roller megfelelő világításáról kell gondoskodnunk, de
    ruházatunkat is egészítsük ki a láthatóságot javító mellénnyel, vagy fényvisszaverő
    eszközökkel. 
  • Végül: nem muszáj kimaxolni a roller tudását minden szituációban, itt is érvényes a lassan
    járj, tovább érsz mondásunk.  

 

Némelyik fiatal életveszélyesen közlekedik

Rétsági Attila kaposvári gépjárműoktató hétfőn elmondta: sok e-rolleres össze-vissza száguldozik. Bár van, aki betartja  a KRESZ szabályokat, sokan viszont nem figyelnek az előírásokra.  Olyat is látott, amikor ketten álltak a rolleren. A szakember szerint a tanulóvezetők oktatásakor szükség van a fokozott figyelemre, egyik-másik rolleres ugyanis áthajt a zebrán, némelyik életveszélyesen közlekedik. 

Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök, a Kaposvári Rendőr-kapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja hangsúlyozta: az elektromos-rollereseknek érdemes figyelniük az utak állapotára, a kerék könnyen kifordulhat, ami bukáshoz vezethet. Részben a sebességtől függ, hogy a közlekedők könnyű vagy súlyos sérülést szenvednek.  Oancea György simonfai háziorvos hétfőn kiemelte: gond, hogy sok fiatal védőfelszerelés – például bukósisak –  nélkül száguldozik. A horzsolástól a töréseken át akár súlyos koponyasérüléseket is elszenvedhetnek a közlekedők.

– A Balaton parton is gyorsan mennek az e-rolleresek, élvezik a sebesség mámorát – mondta hétfőn Molnár Tibor kaposvári motorkereskedő. – A roller veszélye a kis kerék. Sajnos, több helyen elég rossz az utak állapota és ha az első kerék  elakad, máris megvan a baj és nagyon összetörhetik magukat a fiatalok. 

 

Megrázó eset történt Kaposváron

Augusztus 24-én, az esti órákban megrázó eset történt Kaposvár belvárosában. Egy fiatal lányt kellett a mentőknek súlyos sérülésekkel kórházba szállítani, miután elektromos rollerrel szenvedett balesetet – erősítette meg az Országos Mentőszolgálat.

Információink szerint egy nagyobb, fiatalokból álló társaság rollerezett együtt, amikor a baleset történt. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu