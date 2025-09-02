szeptember 2., kedd

Kevesen ismerik a trükköket: így lehet a 30 ezres utalvánnyal 31 ezerért vásárolni

Címkék#nyugdíjas#segítség#figyelem#árstop

Hétfőtől hozza a postás a 30 ezer forintos juttatást. Ám kevesen ismerik a trükköket, mert a boltokban akár többet is érhet a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa, de el is lehet bukni.

Kovács Gábor László

Szeptembertől érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak és más ellátásban részesülőknek. Nem árt tudni, hogy valójában ennél az összegnél több is, és kevesebb is lehet, ha az ember tisztában van néhány tudnivalóval. A boltokban a nyugdíjasok-élelmiszer utalványa ugyanis a gyakorlatban 30 ezer forintnál is magasabb értéket képviselhet, de könnyen bukni is lehet rajta.   

A nyugdíjasok élelmiszer-utalványa nagy segítség a kasszánál Fotó: Kallus György
Nem biztos, hogy ezt mindenki tudja a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról

Rámozdultak a nagy üzletláncok közül néhányan a nyugdíjasok-élelmiszer utalványára, több multi is kedvezménnyel csábítja az érintetteket, mert az a céljuk, hogy náluk költsék el a juttatást. Ennek érdekében kedvezményes kuponokat bocsátottak ki, megtoldva az utalványok értékét.

A Lidl akciót hirdetett, amely szerint, ha szeptember 4-től valaki legalább 5 ezer forint összértékben, az utalványt felhasználva vásárol valamelyik egységében, további 500 forintos Lidl-kuponnal ajándékozza meg a cég, írta meg a VG.hu.  

Az Aldi még tovább ment: szeptember 1-jétől minden olyan vásárlónak 1000 forintos kupont ad, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és a fizetéshez akár csak részben is nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ. Nem árt sietni, mert a kuponkiosztás a készlet erejéig, de legkésőbb október 31-ig tart, és a kapott kuponokat november 30-áig lehet beváltani.

Az utalványon pénzt hagyni nem szabad 

Fontos kiemelni azt, hogy amennyiben az utalvány értékénél kevesebbért vásárol valaki, akkor pénzt nem adnak vissza belőle a kasszánál, ezért ügyelni kell arra, hogy a teljes összeget vásárolják le, hívta fel a figyelmet erre az egyszerű tényre a Pénzcentrum, és összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat a témában.

Az utalványra jogosultak:

  • nyugdíjasok, 
  • fogyatékossággal élők, 
  • valamint más, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek.   

A postások szeptember 1-je és október 15-e között viszik ki az utalványokat a jogosultaknak. Fontos tudni, hogy az utalványok nem névre szólóak, így bárki felhasználhatja őket.

A 30 ezer forint értékű utalvány hideg élelmiszerekre váltható be, 2025. december 31-ig. Felhasználható:

  • élelmiszerüzletekben, 
  • hazai kereskedelmi láncok boltjaiban, 
  • diszkontokban, 
  • pékségekben, 
  • hentesüzletekben, 
  • zöldségeseknél, 
  • piacokon, 
  • valamint őstermelőknél is.

 

Az utalvány nem használható:

  • meleg ételre, 
  • alkoholra, 
  • dohánytermékre, 
  • vegyi árura (pl. tisztítószerek), 
  • kozmetikai termékekre, 
  • és nem váltható készpénzre sem.

Felkészülnek a somogyi nyugdíjasok 

Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöke az utalványt nem ajándéknak tartja, hanem jó eszköznek a magas élelmiszerárak kompenzálására, amelyhez az árstop is segítséget nyújt a nyugdíjasoknak. Amit adnak, azt el kell fogadni, hangsúlyozta az elvét. Nem hallott arról, hogy pár nap alatt megérkezett volna az utalvány a tagsághoz, de a somogyi nyugdíjasok már készülnek a juttatásra. Véleménye szerint egész biztos, hogy gyorsan elköltik majd, azt nem tartja valószínűnek, hogy kitart a karácsonyi vásárlásokig. Arra a tényre ügyelni kell az érintetteknek, hogyha nem vásárolják el az utalványon szereplő teljes összeget, akkor abból a kasszánál nem adnak vissza, felelte érdeklődésünkre.  

 

 

