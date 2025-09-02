Kevesen ismerik a trükköket: így lehet a 30 ezres utalvánnyal 31 ezerért vásárolni

Szeptembertől érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak és más ellátásban részesülőknek. Nem árt tudni, hogy valójában ennél az összegnél több is, és kevesebb is lehet, ha az ember tisztában van néhány tudnivalóval. A boltokban a nyugdíjasok-élelmiszer utalványa ugyanis a gyakorlatban 30 ezer forintnál is magasabb értéket képviselhet, de könnyen bukni is lehet rajta.

A nyugdíjasok élelmiszer-utalványa nagy segítség a kasszánál Fotó: Kallus György

Nem biztos, hogy ezt mindenki tudja a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról

Rámozdultak a nagy üzletláncok közül néhányan a nyugdíjasok-élelmiszer utalványára, több multi is kedvezménnyel csábítja az érintetteket, mert az a céljuk, hogy náluk költsék el a juttatást. Ennek érdekében kedvezményes kuponokat bocsátottak ki, megtoldva az utalványok értékét.

A Lidl akciót hirdetett, amely szerint, ha szeptember 4-től valaki legalább 5 ezer forint összértékben, az utalványt felhasználva vásárol valamelyik egységében, további 500 forintos Lidl-kuponnal ajándékozza meg a cég, írta meg a VG.hu.

Az Aldi még tovább ment: szeptember 1-jétől minden olyan vásárlónak 1000 forintos kupont ad, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és a fizetéshez akár csak részben is nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ. Nem árt sietni, mert a kuponkiosztás a készlet erejéig, de legkésőbb október 31-ig tart, és a kapott kuponokat november 30-áig lehet beváltani.

Az utalványon pénzt hagyni nem szabad

Fontos kiemelni azt, hogy amennyiben az utalvány értékénél kevesebbért vásárol valaki, akkor pénzt nem adnak vissza belőle a kasszánál, ezért ügyelni kell arra, hogy a teljes összeget vásárolják le, hívta fel a figyelmet erre az egyszerű tényre a Pénzcentrum, és összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat a témában.

Az utalványra jogosultak:

nyugdíjasok,

fogyatékossággal élők,

valamint más, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek.

A postások szeptember 1-je és október 15-e között viszik ki az utalványokat a jogosultaknak. Fontos tudni, hogy az utalványok nem névre szólóak, így bárki felhasználhatja őket.

A 30 ezer forint értékű utalvány hideg élelmiszerekre váltható be, 2025. december 31-ig. Felhasználható: