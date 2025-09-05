szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kaposvár

2 órája

Újabb 70 levéllel gazdagodott a kaposvári életfa

Címkék#Szita Károly#kaposvári életfa#Városliget

Lassan megtelik a harmadik bronzszobor is az újszülöttek neveivel. Újabb 70 levéllel gyarapodott a kaposvári Életfa.

Kovács Gábor László
Újabb 70 levéllel gazdagodott a kaposvári életfa

Újabb 70 levéllel gazdagodott az Életfa, a Városliget és Kaposvár egyik legfontosabb szimbólumára. A pénteki ünnepségen a 2024. augusztus 1. és 2024. október 31. között született gyermekeket köszöntötték. 

Lassan megtelik a kaposvári Életfa
Lassan megtelik a kaposvári Életfa

Az Életfa minden kaposvári családé

Az emléklapokat, rajtuk a fára került levél rézmásolatával szokás szerint Szita Károly polgármester adta át.

 
 
 
 
 
 

 

 

Az életfára a Kaposvárra született gyermekek nevével és születési dátumával ellátott levélkék kerülnek fel. Az első fát 2006-ban állították, a 2011-ben állított második Életfa is belelt, így 2021-ben elkészült a harmadik bronzszobor is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu