2 órája
Újabb 70 levéllel gazdagodott a kaposvári életfa
Lassan megtelik a harmadik bronzszobor is az újszülöttek neveivel. Újabb 70 levéllel gyarapodott a kaposvári Életfa.
Újabb 70 levéllel gazdagodott az Életfa, a Városliget és Kaposvár egyik legfontosabb szimbólumára. A pénteki ünnepségen a 2024. augusztus 1. és 2024. október 31. között született gyermekeket köszöntötték.
Az Életfa minden kaposvári családé
Az emléklapokat, rajtuk a fára került levél rézmásolatával szokás szerint Szita Károly polgármester adta át.
Az életfára a Kaposvárra született gyermekek nevével és születési dátumával ellátott levélkék kerülnek fel. Az első fát 2006-ban állították, a 2011-ben állított második Életfa is belelt, így 2021-ben elkészült a harmadik bronzszobor is.