Újabb 70 levéllel gazdagodott a kaposvári életfa

Újabb 70 levéllel gazdagodott az Életfa, a Városliget és Kaposvár egyik legfontosabb szimbólumára. A pénteki ünnepségen a 2024. augusztus 1. és 2024. október 31. között született gyermekeket köszöntötték.

Lassan megtelik a kaposvári Életfa

Az Életfa minden kaposvári családé

Az emléklapokat, rajtuk a fára került levél rézmásolatával szokás szerint Szita Károly polgármester adta át.

Az életfára a Kaposvárra született gyermekek nevével és születési dátumával ellátott levélkék kerülnek fel. Az első fát 2006-ban állították, a 2011-ben állított második Életfa is belelt, így 2021-ben elkészült a harmadik bronzszobor is.