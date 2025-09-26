„Összeesett a járdán, rángatózik...", ezért számít minden másodperc mielőtt eluralkodna a pánik

A 112-es segélyhívás során a mentőhöz való kapcsoláskor a mentésirányító kollégák, akik szakképzett egészségügyi szakemberek, telefonon keresztül vezetik az alapvető életmentő beavatkozásokat. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a társadalomban meglegyen az igény a segítségnyújtás iránt. Amikor ez az igény találkozik a szakértelemmel, könnyebb a helyzet megoldása. Bár az emberek önszántukból ritkán jelentkeznek erre a programra, minden héten érkeznek csoportok iskolákból, munkahelyekről vagy óvodákból, akik szívesen látogatnak el az állomásra. Ezeket a látogatásokat mindig összekötjük egy kis élménnyel is, amikor megmutatjuk a mentőállomást – tette hozzá a szakember.

– Azt javaslom azoknak, akik nem jártasak az újraélesztésben, de szeretnének segíteni, hogy vegyenek részt egy ingyenes újraélesztési tanfolyamon. Így, ha valóban szükség van rá, magabiztosabban tudnak majd segítséget nyújtani egy bajba jutottnak – folytatta Borbély Gábor, kaposvári orvos.

Rosszul lett egy buszsofőr Kaposváron – ismét bizonyította az életmentő tudás jelentőségét

A napokban egy forgalmi akadály miatt sokan balesetre gyanakodtak, ám a helyzet más volt: a járművezető vezetés közben, ülő helyzetben lett rosszul és veszítette el eszméletét. Az utasokat nem szállító jármű tankolásra tartott, amikor a sofőr feje félrebillent, és szájából nyál csorgott – Gálné Hegedűs Anett, aki egyből észlelte az eseményeket, és rögtön megkezdte a segítségnyújtást.

A gyors reagálásnak köszönhetően a mentők időben megérkeztek, és stabilizálták a sofőr állapotát.

Ez az eset is jól mutatja, mennyire életbevágó az alapvető életmentő ismeretek elsajátítása. Egyetlen pillanatnyi lélekjelenlét, megfelelő tudás és gyors segítségnyújtás sokszor életet menthet, mielőtt a szakemberek a helyszínre érnének.

Díjat kaptak a magyar mentősök

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) ismét kiemelkedő nemzetközi elismerésben részesült: megkapta a prestízsértékű Angels-díj legmagasabb, gyémánt fokozatát a stroke-ellátás terén. Ez a rangos díj azt a magas színvonalú és korszerű betegellátást díjazza, amelyet az OMSZ biztosít a stroke-gyanús betegek számára az ország összes régiójában.

Az Angels-díjat egy nemzetközi szervezet hozta létre, hogy elismerje azokat az egészségügyi dolgozókat és csapatokat, akik elhivatottan dolgoznak a stroke-ellátás fejlesztésén és a folyamatos szakmai fejlődésen. A szakmai szervezet világszerte figyelemmel kíséri a stroke-betegek sürgősségi ellátásának hatékonyságát, többek között a gyors kiérkezést, a helyszíni ellátás szakszerűségét, valamint a betegek célzott kórházba szállítását.

Az időben megkezdett kezelés stroke esetén életmentő lehet, és jelentősen növeli a gyógyulás esélyét. A legutóbbi elemzés során 152 ország mentőszolgálatát vizsgálták, és Magyarország az egyetlen, amely mind a hét régiójában gyémánt fokozatot kapott.