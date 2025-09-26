1 órája
„Összeesett a járdán, rángatózik...", ezért számít minden másodperc mielőtt eluralkodna a pánik
Amikor egy ember élete perceken múlik, nincs idő a tétovázásra, csak a cselekvés számít. Egy életmentő beavatkozáshoz nem mindig kell orvosi diploma, elég lehet a higgadtság, némi tudás és a bátorság, hogy cselekedjünk. Egy átlagos ember is képes az életmentésre, ha tudja, mit kell tennie vészhelyzetben. Legutóbb egy kaposvári buszsofőr életét mentette meg egy bátor autós, aki azonnal segített.
Minden évben több ezer ember éli át azt, amit egyik pillanatról a másikra következik be: hirtelen szívleállás, baleset, súlyos rosszullét, amelyben az első néhány perc sorsdöntő lehet. A mentők nap mint nap szembesülnek a legsúlyosabb helyzetekkel. Gyakran ők az elsők, akik egy baleset helyszínére érkeznek, vagy akik egy otthoni rosszullét után megpróbálnak visszahozni valakit az életbe. A munkájuk embert próbáló, fizikai és lelki kihívásokkal teli, mégis hihetetlen elkötelezettséggel és szakértelemmel végzik feladatukat. Ugyanakkor nem lehetnek mindenhol azonnal jelen. Éppen ezért óriási jelentősége van annak, hogy mi, hétköznapi emberek is tisztában legyünk az alapvető életmentéshez szükséges lépésekkel.
Életmentés, amikor minden másodperc számít
- A gyakorlatban azonban sokan nem mernek beavatkozni, amikor baj történik. Sokan attól félnek, hogy rosszul csinálják, vagy kárt okoznak, ezért inkább nem cselekszenek. Ez a bizonytalanság és félelem az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy a laikusok is segítséget tudjanak nyújtani egy kritikus helyzetben.
- Erre a problémára kínál megoldást a Hősképző program, amely bárki számára elérhető, ingyenes újraélesztési oktatásokat szervez. A képzések célja, hogy a résztvevők gyakorlatban is elsajátítsák a mellkaskompresszió helyes technikáját, és bátran merjenek cselekedni vészhelyzetben.
– A mentők kiérkezése előtt a legfontosabb az elsősegélynyújtás, amelynek alapvető ismerete elméletileg minden jogosítvánnyal rendelkező személy birtokában van. Sajnos ez a tudás az évek múlásával gyakran feledésbe merül, és kevesen mernek valóban beavatkozni vészhelyzet esetén. A mentőszolgálat számos kampányt indít ennek a helyzetnek a javítására, ilyen például a Hősképző program is, amelynek célja, hogy laikusokat vonjon be az újraélesztés oktatásába. Minden hónap első hetén a megyei székhelyeken található mentőállomások nyitva állnak az érdeklődők előtt. Akik szeretnék elsajátítani ezeket a fontos ismereteket, szervezett keretek között szívesen várjuk őket az állomáson – hangsúlyozta Hunka Balázs, a Kaposvári Mentőállomás vezetője
A 112-es segélyhívás során a mentőhöz való kapcsoláskor a mentésirányító kollégák, akik szakképzett egészségügyi szakemberek, telefonon keresztül vezetik az alapvető életmentő beavatkozásokat. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a társadalomban meglegyen az igény a segítségnyújtás iránt. Amikor ez az igény találkozik a szakértelemmel, könnyebb a helyzet megoldása. Bár az emberek önszántukból ritkán jelentkeznek erre a programra, minden héten érkeznek csoportok iskolákból, munkahelyekről vagy óvodákból, akik szívesen látogatnak el az állomásra. Ezeket a látogatásokat mindig összekötjük egy kis élménnyel is, amikor megmutatjuk a mentőállomást – tette hozzá a szakember.
– Azt javaslom azoknak, akik nem jártasak az újraélesztésben, de szeretnének segíteni, hogy vegyenek részt egy ingyenes újraélesztési tanfolyamon. Így, ha valóban szükség van rá, magabiztosabban tudnak majd segítséget nyújtani egy bajba jutottnak – folytatta Borbély Gábor, kaposvári orvos.
Rosszul lett egy buszsofőr Kaposváron – ismét bizonyította az életmentő tudás jelentőségét
A napokban egy forgalmi akadály miatt sokan balesetre gyanakodtak, ám a helyzet más volt: a járművezető vezetés közben, ülő helyzetben lett rosszul és veszítette el eszméletét. Az utasokat nem szállító jármű tankolásra tartott, amikor a sofőr feje félrebillent, és szájából nyál csorgott – Gálné Hegedűs Anett, aki egyből észlelte az eseményeket, és rögtön megkezdte a segítségnyújtást.
A gyors reagálásnak köszönhetően a mentők időben megérkeztek, és stabilizálták a sofőr állapotát.
Ez az eset is jól mutatja, mennyire életbevágó az alapvető életmentő ismeretek elsajátítása. Egyetlen pillanatnyi lélekjelenlét, megfelelő tudás és gyors segítségnyújtás sokszor életet menthet, mielőtt a szakemberek a helyszínre érnének.
Díjat kaptak a magyar mentősök
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) ismét kiemelkedő nemzetközi elismerésben részesült: megkapta a prestízsértékű Angels-díj legmagasabb, gyémánt fokozatát a stroke-ellátás terén. Ez a rangos díj azt a magas színvonalú és korszerű betegellátást díjazza, amelyet az OMSZ biztosít a stroke-gyanús betegek számára az ország összes régiójában.
Az Angels-díjat egy nemzetközi szervezet hozta létre, hogy elismerje azokat az egészségügyi dolgozókat és csapatokat, akik elhivatottan dolgoznak a stroke-ellátás fejlesztésén és a folyamatos szakmai fejlődésen. A szakmai szervezet világszerte figyelemmel kíséri a stroke-betegek sürgősségi ellátásának hatékonyságát, többek között a gyors kiérkezést, a helyszíni ellátás szakszerűségét, valamint a betegek célzott kórházba szállítását.
Az időben megkezdett kezelés stroke esetén életmentő lehet, és jelentősen növeli a gyógyulás esélyét. A legutóbbi elemzés során 152 ország mentőszolgálatát vizsgálták, és Magyarország az egyetlen, amely mind a hét régiójában gyémánt fokozatot kapott.