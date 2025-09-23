szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

3 órája

A szív megszakad! Elhagyatott balatoni üdülő verte ki a biztosítékot

Címkék#balatoni#Urbex#üdülő#Magyarország#retró

Időutazásra invitál egy urbex fotósorozat, amely a Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-oldalon jelent meg. Az elhagyatott balatoni üdülő a hozzászólók szerint már csak emlék. Az épületet ledózerolták, így a képek egy hajdani korszak utolsó pillanatait őrzik: a retró nyaralások hangulatát, amely végleg eltűnt a part mellől.

Krausz Andrea

A Felfedező fotósorozata egy elhagyatott balatoni üdülő belső tereit mutatja be, ahol neoncsöves lámpák, retró bútorok és meglepő rend fogadja a szemlélőt. Sok helyen még az ágyneműk is az ágyakon pihennek, a folyosón pedig halomban állnak a paplanok. Az urbex helyszínen a hatalmas, napfényes étkező kong az ürességtől, a parkettás szobák és a falvédők pedig a hetvenes–nyolcvanas évek hangulatát idézik.

Elhagyatott balatoni üdülő retró bútorokkal és neonfényekkel, mintha megállt volna az idő a nyolcvanas években.
Elhagyatott balatoni üdülő, ahol még érintetlenül megmaradt a régi nyaralások hangulata.
Forrás: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Színkavalkád és bőrfotelek az elhagyatott balatoni üdülőben

A melegítőkonyhában napsárga bútor, piros-fehér mintás csempe és barna linóleum fogadja a látogatót. Másutt széles bőrfotelek, piros kanapé és geometrikus fürdőszobacsempe utal arra, hogy valaha itt nyaralók százai töltötték a vakációjukat. – Mintha a ’80-as évekbe utaztam volna vissza ebben a balatoni üdülőben. Ezek a színek, az illatok, a retró hangulat... Imádtam a felfedezés minden percét – írta az urbex fotós.

Megszakad a szívem

A képek alatt a kommentelők is nosztalgiával szóltak a helyről. Volt, aki azt írta – Nekem az ilyenek miatt mindig megszakad a szívem! –, másnak a gyerekkorát idézte fel a látvány. Többen is kiemelték, milyen jó állapotban maradt fenn az épület: – Sehol egy beázás nyoma, miért kellett ezt is bezárni? – kérdezte valaki.

Urbex: Elhagyatott balatoni üdülő verte ki a biztosítékot

Fotók: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon

Már el is dózerolták a retró üdülőt

Egy olvasó azonban pontot tett a találgatások végére: az üdülőt időközben elbontották, így a most látott képek egy letűnt korszak utolsó dokumentumai maradnak. Az urbex világában megszokott, hogy a fotósok nem árulják el pontosan, hol készültek a felvételek – így óvják a helyeket a rongálástól, és megőrzik a felfedezés élményét azok számára, akik maguk szeretnék átélni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu