3 órája
A szív megszakad! Elhagyatott balatoni üdülő verte ki a biztosítékot
Időutazásra invitál egy urbex fotósorozat, amely a Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-oldalon jelent meg. Az elhagyatott balatoni üdülő a hozzászólók szerint már csak emlék. Az épületet ledózerolták, így a képek egy hajdani korszak utolsó pillanatait őrzik: a retró nyaralások hangulatát, amely végleg eltűnt a part mellől.
A Felfedező fotósorozata egy elhagyatott balatoni üdülő belső tereit mutatja be, ahol neoncsöves lámpák, retró bútorok és meglepő rend fogadja a szemlélőt. Sok helyen még az ágyneműk is az ágyakon pihennek, a folyosón pedig halomban állnak a paplanok. Az urbex helyszínen a hatalmas, napfényes étkező kong az ürességtől, a parkettás szobák és a falvédők pedig a hetvenes–nyolcvanas évek hangulatát idézik.
Színkavalkád és bőrfotelek az elhagyatott balatoni üdülőben
A melegítőkonyhában napsárga bútor, piros-fehér mintás csempe és barna linóleum fogadja a látogatót. Másutt széles bőrfotelek, piros kanapé és geometrikus fürdőszobacsempe utal arra, hogy valaha itt nyaralók százai töltötték a vakációjukat. – Mintha a ’80-as évekbe utaztam volna vissza ebben a balatoni üdülőben. Ezek a színek, az illatok, a retró hangulat... Imádtam a felfedezés minden percét – írta az urbex fotós.
Megszakad a szívem
A képek alatt a kommentelők is nosztalgiával szóltak a helyről. Volt, aki azt írta – Nekem az ilyenek miatt mindig megszakad a szívem! –, másnak a gyerekkorát idézte fel a látvány. Többen is kiemelték, milyen jó állapotban maradt fenn az épület: – Sehol egy beázás nyoma, miért kellett ezt is bezárni? – kérdezte valaki.
Urbex: Elhagyatott balatoni üdülő verte ki a biztosítékotFotók: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon
Már el is dózerolták a retró üdülőt
Egy olvasó azonban pontot tett a találgatások végére: az üdülőt időközben elbontották, így a most látott képek egy letűnt korszak utolsó dokumentumai maradnak. Az urbex világában megszokott, hogy a fotósok nem árulják el pontosan, hol készültek a felvételek – így óvják a helyeket a rongálástól, és megőrzik a felfedezés élményét azok számára, akik maguk szeretnék átélni.